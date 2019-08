Hơn 500 khách liều mình ở lại đảo Cát Bà... trải nghiệm bão

Tại cuộc họp khẩn để ứng phó bão số 3 sáng nay, đại tá Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chánh văn phòng Bộ Công An cho biết, đã liên hệ với Trưởng công an huyện đảo Cô Tô và Cát Hải. Được biết, hiện một số điểm du lịch, đơn vị khai thác lữ hành đang manh nha có tour trải nghiệm “du lịch bão”. “Chúng tôi đã trao đổi với Trưởng công an, nếu không thuyết phục được sẽ cưỡng chế”, ông Nguyên nói.