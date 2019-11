Liên tiếp đón không khí lạnh tăng cường, miền Bắc sẽ rét nhiều ngày

Quảng cáo

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng nay (25/11), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi phía Bắc. Dự báo trưa và chiều nay, bộ phận không khí lạnh này tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Bắc Bộ có mưa vài nơi, riêng các tỉnh vùng núi có mưa, mưa rào rải rác. Từ chiều tối và đêm nay, các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ đêm nay trời trở rét với nền nhiệt phổ biến từ 17-20 độ.

Theo ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đợt rét lần này được dự báo sẽ kéo dài hơn, gần như cả tuần với nền nhiệt thấp hơn hẳn tuần trước cũng như các đợt GMĐB trước đây. Nguyên nhân là do không khí lạnh sẽ được bổ sung liên tục, với tần suất 2-3 ngày một đợt.

Các ngày có KKL tăng cường tiếp theo bao gồm ngay 27-28/11. Đợt không khí lạnh bổ sung vào ngày 27 và 28/11 có độ ẩm lớn, tạo ra thời tiết âm u vào ban ngày và sẽ không có nắng hanh như những đợt gió mùa trước. Do đó, khoảng các ngày 28 và 29/11, tại Bắc Bộ trời sẽ có khả năng trở rét, nhiệt độ trung bình ngày giảm xuống dưới 20 độ C.

Cũng theo ông Lâm, các dự báo xa cho thấy, khoảng ngày 01 và 02/12 sẽ có đợt không khí lạnh tiếp theo. Đợt không khí lạnh này dự báo khô hơn. Do đó có khả năng trong 3-5 ngày đầu tháng 12, dù nhiệt độ ban đêm tiếp tục giảm đáng kể, nhưng ban ngày lại có nắng nên nhiệt độ cao nhất ít thay đổi.

Dự báo, các tỉnh Bắc Bộ đầu tháng 12 có thể có rét đậm về đêm, khi nhiệt độ ban đêm ở vùng đồng bằng giảm xuống dưới 15 độ C, vùng núi dưới 10 độ C, ban ngày mây ít nên trời nắng và nhiệt độ vẫn ở mức 22-25 độ C.

Nguyễn Hoài