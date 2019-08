Mưa còn kéo dài nhiều ngày, cảnh bão lũ trên sông Hoàng Long

Quảng cáo

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới sau suy yếu thành vùng áp thấp nên ngày và đêm qua Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Riêng khu Đông Bắc, đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình và Thanh Hóa có mưa to đến rất to.

Một số nơi có lượng mưa lớn (tính từ 07h ngày 03/8 đến 01h ngày 04/8) như Mai Châu (Hòa Bình) 244mm, Chi Nê (Hòa Bình) 231mm, Hòa Bình 197mm, Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 187mm, Sơn Tây (Hà Nội) 165mm, Phú Lý (Hà Nam) 209mm.

Mặc dù bão số 3 suy yếu nhưng do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Bắc Bộ nên trong ngày và đêm nay (04/8), ở Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa, có nơi mưa to và dông (tổng lượng mưa phổ biến 25-50mm/24 giờ), riêng khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa phổ biến 40-80mm/24 giờ, có nơi trên 100mm). Trong sáng nay khu vực phía Tây của Nghệ An còn có nơi mưa vừa, mưa to.

Trong hai ngày (Thứ Hai và Thứ Ba), các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa, riêng khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to (với lượng mưa phổ biến 30-50mm/24h, có nơi trên 70mm).

Do mưa lớn, lũ trên sông Hoàng Long (Ninh Bình) và các sông ở Thanh Hóa đang lên trong khi các tỉnh ở trung du, miền núi phía Bắc nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ ống, lũ quét.

Nguyễn Hoài