Mưa lớn tại Nghệ An, đường phố biến thành sông

TPO - Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, địa bàn tỉnh Nghệ An có mưa to đến rất to. Lượng mưa lớn khiến nhiều tuyến đường ở thành phố Vinh ngập sâu trong nước, giao thông ùn tắc, xe chết máy ngổn ngang.