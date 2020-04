Năm em bé chào đời ở Bệnh viện Bạch Mai giữa 'tâm bão' cách ly

Câu chuyện và hình ảnh về những em bé chào đời ở khoa Phụ sản - Bệnh viện Bạch Mai như những tia nắng sưởi ấm xua tan không khí u ám những ngày giãn cách xã hội do dịch COVID-19. Do đó, ngay khi hình ảnh và câu chuyện được đội ngũ y tế Bệnh viện Bạch Mai chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều lượt like, thả tim và lời chúc mừng đã được người dùng mạng bày tỏ.

Cụ thể, t rong một tuần cách ly do ảnh hưởng dịch COVID-19, từ ngày 28/3 đến 5/4, khoa Phụ sản - Bệnh viện Bạch Mai đã đón 5 em bé chào đời.

Trong đó, có hai trường hợp đặc biệt. Em bé thứ nhất là con của người mẹ 35 tuổi, bị đái tháo đường thai kỳ, viêm tụy cấp một lần ở tuần thai 28. Ngày 26/3 thai phụ đến Bệnh viện Bạch Mai khám lại ở tuần thai 36, xét nghiệm thấy huyết tương đục, có nguy cơ viêm tụy cấp lại, được cho nhập viện cấp cứu.

Thai phụ được truyền insulin tĩnh mạch liên tục 2 ngày. Đến chiều 28/3 mẹ được chuyển Khoa Sản mổ cấp cứu do tim thai dao động kém. Kết quả bé gái nặng 2,6 kg chào đời khỏe mạnh, cháu đã được về với mẹ vào ngày 31/3.

Sản phụ và em bé được chăm sóc sau sinh tại bệnh viện. Ảnh: FBBV

Em bé thứ 2 có mẹ 40 tuổi. Thấy mệt, khát nước, uống nhiều, phù chân, thai phụ đi khám tại Bệnh viện Bạch Mai ngày 20/3 (tuần thai 33), xét nghiệm đường máu là 180 mmol/L (rất cao) nên được cho nhập viện cấp cứu với chẩn đoán đái tháo đường, nhiễm toan ceton, tiền sản giật.

Thai phụ 40 tuổi được điều trị cấp cứu, đến ngày 24/3 thì chuyển được insulin từ truyền tĩnh mạch sang tiêm dưới da. Đến chiều ngày 3/4 được chuyển Khoa Sản mổ đẻ do thai to, đa ối, nứt vết mổ cũ. Bé gái nặng 3,8kg chào đời khỏe mạnh.

Chia sẻ về hai trường hợp này, TS. Nguyễn Quang Bảy - Trưởng Khoa Nội tiết, đái tháo đường khuyến cáo: Nhưng để cho các Bác sỹ đỡ “hú vía” thì các thai phụ cần đi khám, sàng lọc bệnh đái tháo đường thai kỳ sớm, tránh để quá muộn.