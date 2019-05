Nhật Cường bị khám xét không ảnh hưởng hệ thống công nghệ Hà Nội

Khoảng 10h ngày 9/5, “đại bản doanh” của Nhật Cường tại số 33 Lý Quốc Sư đã có rất nhiều chiến sỹ CSCĐ và lực lượng công an mặc sắc phục canh chừng nghiêm ngặt, từ ngoài đường cho đến cửa ra vào. Qua cửa kính cửa hàng có thể thấy bên trong tổ công tác đang thực hiện lệnh khám xét. Đến khoảng 13h 20, cuộc khám xét tại đây kết thúc, cảnh sát đã vận chuyển nhiều thùng tài liệu, vật chứng đã được niêm phong lên xe tải đặc chủng đưa đi.

Khoảng 11h ngày 9/5, ghi nhận tại chung cư Golden Westlake ở 162a Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình - được cho là nơi ở của lãnh đạo Công ty Nhật Cường, hàng chục cán bộ công an có mặt tại sảnh khu chung cư này. Theo nguồn tin, thời điểm trên lực lượng chức năng tới làm việc tại một căn hộ tại toà B Golden Westlake. Trao đổi với PV lãnh đạo Công an phường Thuỵ Khuê, quận Tây Hồ cho biết đơn vị đang phối hợp với các cơ quan chức năng Bộ Công an khám nơi ở của một lãnh đạo Nhật Cường mobile tại căn hộ thuộc chung cư trên đường Hoàng Hoa Thám.

Cũng trong sáng cùng ngày, tại trụ sở của Công ty Nhật Cường ở địa chỉ số 7 Trần Phú và Trung tâm bảo hành Nhật Cường ở C4 - Giảng Võ, Ba Đình cũng có nhiều cảnh sát tới làm việc. Kết thúc quá trình khám xét, cảnh sát đã chuyển nhiều thùng giấy quấn kín băng dính ra xe ô tô.

Trong khi đó, hệ thống cửa hàng bán điện thoại thuộc hệ thống Nhật Cường trên địa bàn Hà Nội đồng loạt đóng cửa.