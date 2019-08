Rợn người clip xe bán tải cán qua người cháu bé ở Hải Phòng

Quảng cáo

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện một đoạn clip ghi lại hình ảnh một cậu bé bị một xe bán tải cán qua người khi đang chơi bóng dưới đường cạnh sân chung cư được cư dân mạng quan tâm và chia sẻ lan rộng. Trong đó, đa số bày tỏ sự phẫn nộ khi lái xe đã bất cẩn trong việc quan sát nên dẫn đến sự việc đáng tiếc trên.

Clip xe bán tải cán qua người cháu bé:

Cụ thể trong đoạn clip thể hiện, khi cậu bé đang chơi bóng cùng bạn dưới khu vực đường dưới của tòa nhà thì bất ngờ một chiếc xe bán tải màu đỏ đi từ phía sau đến và cán lên người cậu bé này. Phát giac sự việc, lái xe cùng người ngồi trên xe nhanh chóng chạy xuống hô hào người dân cùng đưa cháu bé ra khỏi gầm xe đưa đi cấp cứu.

Theo ghi nhận tại hiện trường của phóng viên, khu vực nơi xảy ra vụ tai nạn nói trên là cạnh sân Chung cư D2 Đổng Quốc Bình (phường Đổng Quốc Bình, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng)... Bên cạnh đó, ngay đoạn đầu đường vào và trên tường của chung cư đã có biển cấm dừng đỗ xe tuy nhiên vẫn có xe ô tô đỗ tại khu vực này.

“Nạn nhân là cháu P. là người sống trong khu chung cư Đổng Quốc Bình. Lúc ấy khi tôi đang bán hàng thì thấy hai người bất ngờ hô hào rất lớn, sau đó người dân cùng nhao vào nâng xe ô tô lên để kéo cháu bé ra và đưa đi cấp cứu, cũng may bệnh viện ở bên cạnh nên cháu bé được cứu chữa kịp thời” bà H. (bán quán nước gần tòa nhà chung cư) người chứng kiến sự việc kể lại.

Một người dân sống tại chung cư cho biết: “bình thường xe ô tô đi vào chung cư sẽ đỗ xe dưới hầm xe còn bên sân dưới lối lên chung cư là khu vực cấm đỗ xe nên người già thường tập thể dục và trẻ con vẫn hay chơi ở đây”.

Rất may, vụ tai nạn chỉ khiến cháu bé chỉ bị thương phần mềm, không nguy hiểm tính mạng. Hiện sức khỏe cháu P. đang dần bình phục. Hồ sơ vụ việc đã được Công an phường Đồng Quốc Bình bàn giao Công an quận Ngô Quyền điều tra, xử lý.

Hoàng Dương - Phương Linh