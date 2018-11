Tạm đình chỉ công tác Trưởng Công an bị tố nhận tiền 'chạy án'

TPO - Đại tá Nguyễn Chí Phương, trưởng công an TP Thanh Hóa bị đình chỉ công tác để thanh tra Bộ Công an xác minh, làm rõ nội dung tố cáo nhận tiền "chạy án". Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa Khương Duy Oanh được phân công phụ trách lãnh đạo Công an thành phố Thanh Hóa.