Tối thứ sáu kỳ lạ ở Tel Aviv

Shabbat có nghĩa là "nghỉ ngơi", là ngày thứ bảy trong Do Thái giáo. Theo Do Thái giáo, Chúa đã sáng tạo ra tất cả trong sáu ngày và đến ngày thứ bảy thì Ngài nghỉ, và ngày đó được gọi là Shabbat. Trong ngày này, kinh thánh Do Thái khuyên các thành viên gia đình cần nghỉ ngơi tuyệt đối, dành thời gian ở bên nhau, cùng nhau trò chuyện, đọc kinh và đi nhà thờ. Ðối với người Do Thái, mục đích tối thượng của ngày làm việc là sự sáng tạo chứ không phải vì tiền. Ðiều này giải thích vì sao, người Do Thái là một trong những dân tộc sở hữu nhiều phát minh nhất thế giới. Năm 2006, Israel là quốc gia sở hữu bằng sáng chế cao thứ ba thế giới.