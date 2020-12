Triển khai quyết định của Thủ tướng về nhân sự lãnh đạo chủ chốt TPHCM

UBND tỉnh Nghệ An vừa ra kết luận Thanh tra về việc chấp hành các quy định bảo đảm an toàn thực phẩm dịp tết Trung thu năm 2020 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Trong đó, Công ty CP Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh bị phạt hành chính 20 triệu đồng.