Vĩnh Phúc lập 8 chốt kiểm soát tại ‘điểm nóng’ corona Bình Xuyên

Trao đổi chiều 11/2, một lãnh đạo UBND huyện Bình Xuyên cho biết, địa phương này vừa có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn lập chốt kiểm soát virus corona tại nhiều xã, thị trấn quanh vùng đã phát hiện dịch bệnh.

Các chốt kiểm soát có nhiệm vụ kiểm tra thân nhiệt người ra, vào vùng đã phát hiện dịch bệnh; tuyên truyền, nhắc nhở người dân cách phòng, chống dịch. Bên cạnh đó, các trường hợp không đeo khẩu trang sẽ được lực lượng chức năng nhắc nhở, cung cấp khẩu trang miễn phí…

“Trong huyện Bình Xuyên đã thiết lập 1 chốt kiểm tra. Riêng tại các xã Sơn Lôi, Thiện Kế, thị trấn Gia Khánh…, cấp cơ sở cũng đã lập chốt kiểm soát. Số lượng các chốt kiểm dịch hiện tại là 8 chốt, được thiết lập căn cứ vào ngả đường ở vùng có người bị nhiễm, nguy cơ lây nhiễm” - người lãnh đạo này thông tin thêm.

Theo lãnh đạo UBND huyện Bình Xuyên, động thái nêu trên nhằm tăng cường hơn nữa công tác phòng, chống dịch bệnh do chủng virus corona xảy ra trên địa bàn.

Về công tác giám sát, giao lực lượng Công an tỉnh Vĩnh Phúc triển khai, thực hiện tốt số lượng các đối tượng thuộc diện cách ly, chỉ đạo công an huyện, công an địa bàn cơ sở kiểm soát chặt chẽ việc cách ly tại cộng đồng đối với nhóm người có nguy cơ lây, nhiễm dịch bệnh.

“Kiên quyết lập biên bản và đề xuất xử lý đối với các cơ quan, đơn vị, kể cả người nước ngoài không tuân thủ các quy định về phòng chống dịch, đặc biệt là quy định về cách ly” - UBND tỉnh Vĩnh Phúc thông tin thêm.

Được biết, trong số hàng trăm trường hợp được theo dõi ở Vĩnh Phúc có 7 trường hợp là người Trung Quốc, hiện là chuyên gia tư vấn tại Khu công nghiệp Bá Thiện, thuộc địa bàn xã Bá Hiến (huyện Bình Xuyên).