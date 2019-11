Vụ 39 người tử vong ở Anh: Đưa 16 di hài/thi hài về nước

Quảng cáo

16 thi thể được đưa về hôm qua là các nạn nhân đến từ 3 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình. Theo Bộ Ngoại giao, hiện các cơ quan chức năng của Việt Nam và Anh đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ để sớm đưa các nạn nhân còn lại về nước. Cùng ngày, Đại sứ Anh tại Việt Nam Gareth Ward cho biết, tuần trước tại London, ông đã gặp Đại sứ Việt Nam tại Anh Trần Ngọc An để thảo luận cách phối hợp chặt chẽ nhằm đảm bảo các nạn nhân trong thảm kịch ở Essex có thể đoàn tụ với các gia đình ở Việt Nam.

Đại sứ Ward nói rằng ông hy vọng việc đưa 16 thi thể đầu tiên về nước trong ngày hôm qua phần nào an ủi gia đình và người thân của họ.

“Đây là khoảng thời gian vô cùng khó khăn. Tôi muốn khẳng định với các gia đình và người dân Việt Nam rằng chúng tôi sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và Vương quốc Anh trong phòng chống mua bán người, bảo vệ những người dễ bị tổn thương”, Đại sứ Ward nói.

Ông nói, mua bán người là một vấn nạn toàn cầu, cần có sự hợp tác chặt chẽ để giải quyết. Vương quốc Anh sẽ hợp tác với các cơ quan chức năng của Việt Nam để tiếp tục điều tra những hành vi phạm tội dẫn đến thảm kịch này. Đại sứ cho biết, trong thời gian tới, ông sẽ tới thăm những địa phương của các nạn nhân để chia buồn và nhấn mạnh cam kết của chính phủ Anh trong ngăn chặn những thảm kịch tương tự tái diễn.



Địa phương hỗ trợ đưa thi hài/di hài về quê

Ngày 27/11, chính quyền hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh đã tổ chức tiếp nhận các thi hài/di hài và đưa từ sân bay Nội Bài về bàn giao cho các gia đình mai táng.

Người dân địa phương ra đón xe chở thi hài nạn nhân về quê nhà



Chiều 27/11, trao đổi với Tiền Phong, ông Bùi Huy Cường, Phó chủ tịch UBND huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) cho biết, trong sáng cùng ngày, đại diện UBND tỉnh Hà Tĩnh cùng Sở Ngoại vụ, Công an, chính quyền địa phương có mặt tại sân bay Nội Bài để tiếp nhận thi hài các nạn nhân.

Theo ông Cường, có 8 nạn nhân ở xã Thiên Lộc, thị trấn Nghèn, Vĩnh Lộc, Thanh Lộc. Chính quyền địa phương đã huy động 8 xe cứu thương để chở thi hài. Đoàn xe đưa thi hài bắt đầu rời sân bay Nội Bài khoảng 6h sáng, đến khoảng 13h cùng ngày, các nạn nhân đã được đưa về quê nhà “8 nạn nhân được 8 xe cứu thương di chuyển từ sân bay Nội Bài về quê. Trước mắt chính quyền địa phương đã thăm hỏi, động viên đồng thời phối hợp với các gia đình tổ chức mai táng cho các nạn nhân”, ông Cường cho hay.

Chiều 27/11, trên các con đường dẫn vào xã Thiên Lộc, Thanh Lộc, thị trấn Nghèn của huyện Can Lộc đông kín người, công an được triển khai để đảm bảo an toàn, an ninh tại khu vực này.

Ông Nguyễn Hải Dương, Giám đốc Sở Ngoại vụ Nghệ An cho biết, UBND tỉnh Nghệ An đã cử đại diện ra sân bay tiếp nhận 5 thi hài.

“Sau khi tiếp nhận 5 thi hài tại sân bay, cơ quan chức năng vận chuyển về tới các gia đình bàn giao mai táng theo phong tục địa phương. Toàn bộ chi phí vận chuyển từ sân bay về gia đình, tỉnh sẽ hỗ trợ. Trong 5 thi hài tiếp nhận, có 4 thi hài ở huyện Diễn Châu, 1 thi hài ở huyện Hưng Nguyên”, ông Dương thông tin.

Theo thông cáo báo chí từ UBND tỉnh Nghệ An, sau khi có thông tin về vụ việc 39 người tử vong trong container tại Anh có công dân Nghệ An, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành và địa phương thông báo cho các gia đình có người thân đang làm ăn, sinh sống ở nước ngoài chủ động liên lạc để xác minh thông tin và thông báo cho chính quyền.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Nghệ An cũng đã đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương nơi có nạn nhân kịp thời thăm hỏi, động viên, chia sẻ với những đau thương, mất mát của các gia đình có người thân bị nạn.

