Vụ bé trai bị bỏ quên ở trường học: Đình chỉ hoạt động một cơ sở giao dục

Ngày 17/8, lãnh đạo UBND phường Tân Định, TX. Bến Cát (Bình Dương) cho PV báo Tiền Phong biết, Trung tâm bán trú tiểu học Diễm Phúc đón trên địa bàn là tư nhân. Trung tâm này do bà Lê Thị Hồng Thủy làm chủ và hoạt động chưa được cấp phép. Chính quyền địa phương nhiều lần đến nhắc nhở nhưng chủ cơ sở vẫn chưa đi đăng ký hoạt động.

Trong khi đó, ông Lê Minh Vũ - Phó Trưởng phòng GD&ĐT TX. Bến Cát cho biết thêm đơn vị này đã phối hợp với UBND phường Tân Định đến kiểm tra tại Trung tâm bán trú tiểu học Diễm Phúc sau khi xảy ra trường hợp một học sinh bị bỏ quên trong trường suốt 1 ngày.

Trung tâm bán trú tiểu học Diễm Phúc bị đình chỉ hoạt động

Theo biên bản kiểm tra, mặc dù không có giấy phép hoạt động nhưng cơ sở vẫn treo bảng hiệu và nhận giữ học sinh từ ngày 13/5/2019 đến nay. Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở nhận giữ tổng cộng 24 học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 với mức phí 1,2 triệu /tháng/học sinh.

Cơ sở có hai phòng học, hệ thống điện không đảm bảo an toàn, không có sổ theo dõi thông tin học sinh, không có giáo viên. Nguồn thực phẩm cung cấp cho bếp ăn không có nguồn gốc rõ ràng.

Từ những bất cập trên, đoàn kiểm tra đã yêu cầu trung tâm bán trú tiểu học Diễm Phúc phải trả các học sinh về cho gia đình và tháo dỡ bảng hiệu. Đến ngày 19/8 phải chấm dứt hoàn toàn mọi hoạt động.

Trước đó như Tiền Phong đã đưa tin, vào chiều tối ngày 13/8 tại trường Tiểu học Tân Định thuộc phường Tân Định, TX. Bến Cát, Bình Dương, em Phạm Văn Phúc (7 tuổi) bị bỏ quên, không ai đón về suốt 1 ngày. Vụ việc hi hữu này được xuất phát một hợp đồng thỏa thuận giữ trẻ giữa phụ huynh và một trung tâm trên địa bàn phường Tân Định.

Theo trình bày của chị Đinh Thị Hiền (mẹ của bé Phúc) cho biết, sáng ngày 13/8 hai vợ chồng chị đưa con là Phạm Văn Phúc (7 tuổi) đến trường tiểu Học Tân Định, phường Tân Định, thị xã Bến Cát, Bình Dương để thầy cô làm thủ tục nhận lớp.

Học sinh tiểu học gửi tại Trung tâm bán trú tiểu học Diễm Phúc. Cơ quan chức năng đề nghị trung tâm ngưng hoạt động và trả học sinh về với gia đình

Trên đường đi, chị Hiền đưa bé Phúc đến Trung tâm Bán trú Tiểu học Diễm Phúc (phường Tân Định, TX.Bến Cát) để làm thủ tục gửi con bán trú. Theo thỏa thuận giữa gia đình và chủ trung tâm là bà Lê Thị Hồng Thủy thì buổi trưa khi cháu tan học, trung tâm sẽ đón bé Phúc từ trường về để giữ đến tối khi phụ huynh đi làm về sẽ đến đón.

Tại đây, hai bên đã làm hợp đồng nhận cháu Phúc và bà Thủy cũng nói rằng đã biết mặt cháu rồi đến trưa bà sẽ đón về cho ăn uống đầy đủ. Đến tối ngày 13/8 khi đến trung tâm Diễm Phúc đón con thì chị Hiền tá hỏa khi không thấy con mình đâu. Bà Thủy chủ cơ sở này giải thích rằng, có người nhà đã đón bé Phúc về.

Nhận thấy vụ việc bất thường, chồng chị Hiền trình báo công an. Khi công an tới, bất ngờ phát hiện bé trai vẫn còn tại trung tâm nơi bà Thủy làm chủ. Lý do là khi phụ huynh hỏi con thì trung tâm mới cho người đến trường tiểu học Tân Định để đón em Phúc về trung tâm.

Theo lời bảo vệ trường Tiểu học Tân Định, khoảng 10h sáng ngày 13/8 các em học buổi sáng ra về. Khi tất cả về hết, chỉ còn lại một bé Phúc ngồi ở đây đến tận gần 20h tối mới có người đưa về. Bảo vệ trường cho biết, do bé còn nhỏ không nhớ số điện thoại người nhà và không biết nhà ở đâu nên không ai có thể liên lạc được với cha mẹ.

Chị Hiền cho biết, chị làm hợp đồng gửi con với trung tâm giá 1,2 triệu/tháng. Trong khi đó, làm việc với PV, bà Lê Thị Hồng Thủy chủ trung tâm bán trú tiểu học Diễm Phúc lại chối bỏ việc nhận bé Phúc. Bà Thủy nói, trước đây 10 ngày mẹ bé Phúc có đến nói là sẽ gửi bé. Đến chiều qua, mẹ bé Phúc có đến làm thủ tục và đóng tiền cho trung tâm, rồi hỏi bé Phúc đâu. Trong khi đó, trong danh sách lại có tên của cậu học sinh bị bỏ quên.

