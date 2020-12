Vụ người chết vẫn đi khám bệnh: Do nhân viên y tế nhầm lẫn?

Quảng cáo

Ngày 14/12, nguồn tin PV Tiền Phong cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh về việc có 5 bệnh nhân đã chết nhưng vẫn phát sinh chi phí khám, chữa bệnh, cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương đã vào cuộc xác minh, làm rõ. Theo chỉ đạo, ngày 15/12 đoàn kiểm tra sẽ có báo cáo cụ thể. Về nguyên nhân, bước đầu xác định do nhân viên y tế nhầm lẫn trong quá trình bấm sai ô chữ trên máy tính.

“Không chỉ các trung tâm y tế có tên trong dánh sách 5 bệnh nhân trên mà nhiều đơn vị y tế khác cũng rơi vào cảnh tương tự nhưng họ phát hiện sớm. Cách đây khoảng 2 tháng cũng có cơ sở y tế phát sinh chi phí khám, chữa bệnh cho người đã chết.

Sau khi rà soát lại, cơ quan chức năng tại tỉnh Bình Dương đã phát hiện ra nhiều bất cập trong ngành y tế. Theo đó, những người đã tử vong vẫn phát sinh phí khám chữa bệnh bảo hiểm. Trong khi đó, người khám chữa bệnh 4 ngày lại chỉ hưởng bảo hiểm được 2 ngày. Ngoài ra, tình trạng thiếu thuốc ở các bệnh viện công kéo dài gây bức xúc vì bệnh nhân có bảo hiểm phải tự ra ngoài mua thuốc.

BHXH đã làm việc với cơ sở y tế và xác định lỗi do khi bệnh nhân xuất viện, nhân viên y tế tít nhầm vào ô tử vong trên máy tính. Về việc này, cơ sở y tế có sai sót đã kiểm điểm, phê bình cán bộ và xếp loại C trong thi đua khen thưởng”, nguồn tin cho biết.

BV Đa khoa Hoàn Hảo là 1 trong 5 cơ sở trên địa bàn Bình Dương có trường hợp phải xác minh

Theo tìm hiểu của PV Tiền Phong, 5 trường hợp nhầm lẫn này đều nhập viện và ra viện trong thời gian 1 ngày. Cụ thể, ông N.V.S. vào Trạm Y tế phường Tân Đông Hiệp, Trung tâm Y tế TP.Dĩ An khám, hưởng BHYT ngày 23/4/2019; ông L.V.A., vào viện 18/4/2019 tại cơ sở khám chữa bệnh Bệnh viện Đa khoa Hoàn Hảo; ông N.V.C., vào ngày 14/4/2020, tại cơ sở khám chữa bệnh Bệnh viện Đa khoa Năm Anh; ông H.T.B. vào Phòng khám đa khoa khu vực Phước Hòa, Trung tâm Y tế huyện Phú Giáo khám ngày 28/8/2020 và ông N.V.H. vào Trạm Y tế phường Bình An, Trung tâm Y tế TP.Dĩ An khám ngày 20/12/2019.

Tổng số tiền phát sinh chi phí khám chữa bệnh BHYT của 5 trường hợp này là gần 1,4 triệu đồng; trong đó, trường hợp BHYT thanh toán nhiều nhất với số tiền hơn 722.000 đồng (cơ sở khám chữa bệnh Bệnh viện Đa khoa Hoàn Hảo) và trường hợp BHYT thanh toán ít nhất với tổng số tiền hơn 62.000 đồng tại Trạm Y tế phường Tân Đông Hiệp, Trung tâm Y tế TP.Dĩ An. Các cơ sở y tế khác như: Bệnh viện Đa khoa Năm Anh chi phí khám chữa bệnh BHYT đề nghị thanh toán hơn 390.000 đồng; Phòng khám đa khoa khu vực Phước Hòa là 137.000 đồng và Trạm Y tế phường Bình An hơn 83.000 đồng.

Trước đó, báo Tiền Phong đã phản ánh, ông Huỳnh Thanh Hà, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Dương ký công văn khẩn gửi đến các trung tâm y tế, bệnh viện trên địa bàn đề nghị khẩn trương làm rõ một số vấn đề bất cập trong khám, chữa bệnh bảo hiểm xã hội. Động thái của Sở Y tế tỉnh Bình Dương được thực hiện ngay sau khi đơn vị này nhận được thông báo từ Bảo hiểm xã hội tỉnh về việc có 5 người đã chết từ tháng 2/2019 đến tháng 12/2020 nhưng vẫn phát sinh chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Bình Dương đề nghị các cơ sở y tế nhanh chóng xác minh và báo cáo trước ngày 15/12/2020.

