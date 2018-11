Vụ thảm nạn ở Bình Phước: Cả nhà thoát chết nhờ có bình chữa cháy

Theo lời kể lại của nhân chứng là nạn nhân của vụ thảm nạn, cho biết họ đã may mắn thoát chết khi lửa bao trùm căn nhà và khó thoát ra ngoài. “Khi nghe tiếng nổ lớn, tôi chạy ra cửa thì lửa bao trùm trước nhà không thể chạy thoát ra ngoài. Lúc đó, tôi vội lấy bình chữa cháy trong nhà để khống chế ngọn lửa cháy vào trong. Cho đến lúc nhận định đủ an toàn để thoát ra, gia đình tôi gồm 3 người chạy ra ngoài. Gia đình tôi may mắn thoát chết nhờ bình chữa cháy, tài sản trong nhà ít bị thiệt hại”, anh H.V cho biết.

Hiện trường vụ tai nạn

Trong khi đó, anh V.C.C cho biết thêm, khi xảy ra hỏa hoạn an định chạy ra ngoài nhưng trước của nhà ngọn lửa cháy dữ dội buộc anh C lùi vào trong cố thủ. “Thiếu khí để thở, tôi lấy búa phá tường nhưng không được. Lúc đó, tôi nghĩ chắc tôi và con chết chứ không sống nổi. Tôi dùng điện thoại cầu cứu nhưng quá hốt hoảng bấm không ra số. Sau đó, tôi trèo lên cửa thông gió la hét để mong ai đó nghe được. Khoảng gần 1 tiếng, lực lượng chức năng thấy và đến hỗ trợ”, anh C nhớ lại.

Căn nhà nơi có 3 người thoát chết nhờ bình chữa cháy tại nhà

Như báo Tiền Phong đã đưa tin, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 5h sáng 22/11 trên quốc lộ 13, đoạn thuộc ấp 3, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước. Vào thời điểm trên, xe bồn chở xăng - dầu chạy trên quốc lộ 13, hướng từ Chơn Thành về thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước. Khi lưu thông đến đoạn thuộc ấp 3, xã Minh Hưng, xe bồn va chạm với xe ba gác chở nước đá rồi lao lên lề đường tông trúng trụ điện. Xe bồn sau đó bị lật, xăng đổ ra ngoài và bốc cháy. Vụ việc đã khiến 19 ngôi nhà cháy, 6 người tử vong và nhiều người bị thương.

Người đàn ông cố thủ trong nhà và may mắn thoát chết

Theo Công an tỉnh Bình Phước, xe bồn chở xăng dầu mang BKS: 93N-2689 đã chạy với tốc độ 96km/h khi xảy ra tai nạn vào rạng sáng ngày 22/11. Trước khi xảy ra tai nạn, xe bồn cũng thường xuyên chạy với tốc độ trên 80km/h. Theo thông tin từ dữ liệu giám sát hành trình cho thầy, vào lúc 3h39 xe bồn chạy với tốc độ 100km/h tại đoạn quốc lộ 13 qua thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, Bình Dương.

19 căn nhà bị cháy

Vào lúc 3h45, xe bồn chạy với tốc độ 101km/h tại đoạn quốc lộ 13 qua xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành, Bình Phước. Đến 4h31 xe bồn liên tục chạy tốc độ trên 80km/h. Xe tăng tốc từ 85 km/h lên 93 km/h, đạt tốc độ 96km/h vào lúc xảy ra tai nạn. Cơ quan chức năng tỉnh Bình Phước cho biết, đoạn đường nơi xảy ra tai nạn chỉ cho phép xe chạy tối đa 60km/h.

Trước vụ hỏa hoạn bất ngờ làm nhiều người tử vong, mất mát nhiều tài sản, đại diện Phòng Cảnh sát PCCC tỉnh Bình Phước đưa ra lời khuyên cho người dân trên địa bàn, đặc biệt là các cơ sở kinh doanh. Để bảo vệ tính mạng và tài sản, người dân cần chủ động trang bị dụng cụ chữa cháy tại nhà để kịp thời xử lý khi có hỏa hoạn xảy ra.

6 nạn nhân tử vong tại hiện trường gồm: Nguyễn Thị Cẩm Tú (36 tuổi), Lê Ngọc Kim Ngân (6 tuổi, con chị Tú), Lê Hoàng Anh (15 tuổi, con chị Tú), Thắm (36 tuổi, bạn chị Tú), Võ Hồng Anh (6 tuổi) và Nguyễn Tùng Chinh (18 tuổi, cậu của bé Võ Hồng Anh). Tài xế xe bồn Thạch Vân bị bỏng khoảng 37%, tập trung ở vùng mặt, cổ, tứ chi và lưng, hiện đang cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM). Trong khi đó, tài xế xe ba gác Bùi Văn Vĩnh chỉ bị thương nhẹ.

Hương Chi