Honda phải bồi thường 37,6 triệu USD do lỗi thiết kế đai an toàn?

Sarah Milburn, 27 tuổi, đã kiện Honda từ cuối năm 2016 sau vụ tai nạn xảy ra tại khu Uptown Dallas. Các luật sư của cô lập luận rằng hệ thống đai an toàn được thiết kế không phù hợp trên chiếc xe Honda Odyssey chính là nguyên nhân gây ra chấn thương nặng của cô.

Đai an toàn ở ghế giữa hàng thứ 3 của Honda Odyssey 2011 phải kéo từ trần xe.

Vụ tai nạn này xảy ra khi Sarah đang ngồi ở hàng ghế thứ 3 của chiếc Odyssey trên chuyến Uber của mình, tài xế đã vượt đèn đỏ và chiếc minivan này bị một chiếc bán tải đâm vào. Vụ tai nạn đã khiến cô gái bị liệt tứ chi.

Honda cho biết hãng đã rất thất vọng với phán quyết và chuẩn bị kế hoạch kháng cáo. "Hệ thống đai an toàn cho hành khác ở giữa hàng ghế thứ ba trên mẫu Odyssey 2011 tuân thủ tất cả các tiêu chuẩn an toàn của liên bang hiện tại và có thiết kế tương tự với hầu hết các mẫu minivan tương đương", Honda phát biểu. "Nếu nó [đai an toàn] được sử dụng đúng cách trong vụ va chạm, nguyên đơn sẽ không phải chịu những thương tích nghiêm trọng."

Đai an toàn của Honda Odysssey 2011 có một hệ thống hai thành phần yêu cầu hành khách kéo dây đai kéo từ trần xe, sau đó cắm một đầu nhỏ vào ghế và kéo nấc cắm còn lại qua bên kia để khóa.

Một chuyên gia đã cho biết chỉ có dưới 10% những người chưa quen với loại đai an toàn này có thể sử dụng nó đúng cách.

"Sarah đã đeo dây an toàn theo cách tương tự với 50/53 người trong nghiên cứu của chúng tôi và đã thắt đai an toàn theo cách thực sự nguy hiểm hơn cả việc việc không có dây đai nào", luật sư Charla Aldous tuyên bố.

Bồi thẩm đoàn cũng nhận thấy các quy định quản lý hệ thống đai an toàn không đủ mạnh để bảo vệ người dân khỏi tai nạn, theo tài liệu tòa án nộp vào hôm thứ tư vừa qua (20/2). Gia đình Sarah cũng hy vọng phát hiện này sẽ giúp tạo một đạo luật nhằm ngăn chặn các nhà sản xuất khác sử dụng thiết kế đai an toàn đó lên các mẫu xe của mình, theo một thông cáo báo chí.

Sarah Milburn bị chấn thương nặng sau tai nạn và giờ phải ngồi xe lăn.

Vụ tai nạn xảy ra vào tháng 11/2015 đã khiến Sarah Milburn bị chấn thương nặng: cột sống của cô đã bị gãy, và cô bị viêm phổi trong những ngày sau đó.

Cuối cùng, cô đã được chuyển đến một bệnh viện phục hồi chức năng và sau đó có thể được về nhà. Cha mẹ cô "cam kết tất cả các nguồn lực và cuộc sống của họ để cố gắng giúp con gái".

"Tôi rất biết ơn mỗi ngày tôi còn sống vì mọi thứ có thể đã tệ hơn rất nhiều", cô chia sẻ với The Dallas Morning News. "Luôn luôn có những người còn gặp hoàn cảnh tệ hơn."

