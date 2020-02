Pega dính lùm xùm nhái, so sánh mẫu mã xe máy điện

Quảng cáo

ảnh hưởng xấu đến hình ảnh, thương hiệu của xe SH ". Ngày 14/2, Honda Việt Nam (HVN) đã gửi văn bản đề nghị Pega "chấm dứt việc quảng cáo sản phẩm bằng phương pháp so sánh trực tiếp". Hành vi nêu trên của Công ty Pega được hãng xe Nhật miêu tả "đã xâm phạm nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của Honda Việt Nam,

Công ty PEGA đã sử dụng hình ảnh của xe SH tại buổi ra mắt xe eSH mà không được sự chấp thuận/cho phép của Honda Việt Nam". Cụ thể, vụ việc xuất phát từ sự kiện ra mắt mẫu eSH của Pega vào ngày 11/01/2020. Tại buổi giới thiệu này, hãng xe điện của Việt Nam đã quảng cáo xe eSH bằng phương pháp so sánh trực tiếp với xe Honda SH. Nhà sản xuất Nhật Bản khẳng định: "

Đồng thời, Honda cũng cho rằng phương pháp so sánh trực tiếp kể trên đã vi phạm khoản 7, 9, 10, 12 Điều 8 Luật quảng cáo 2012 và điểm b khoản 5 Điều 45 Luật cạnh tranh 2018.

Theo đó, HVN đề nghị Pega thực hiện 4 biện pháp: Cả i chính công khai bằng văn bản; g õ bỏ các quảng cáo/ bài đăng hình ảnh video có nội dung so sánh trực tiếp giữa xe eSH và xe SH; c hấm dứt việc sử dụng hình ảnh, thông tin liên quan đến xe SH của HVN; cam kết sẽ không tái diễn trong tương lai.

Hãng xe Nhật Bản cũng yêu cầu Pega xác nhận bằng văn bản và gửi kèm theo hình ảnh chứng minh trong vòng 5 ngày, và khẳng định nếu không nhận được hồi đáp theo các đề nghị của mình thì Honda sẽ "bảo lưu quyền tiến hành bất kỳ hành vi pháp lý" cần thiết và thích hợp.

Ở chiều hướng ngược lại, trong văn bản trả lời Honda, ông Đoàn Linh (chủ tịch kiêm giám đốc của Pega) vẫn chưa đưa ra lời xin lỗi nào cụ thể mà chỉ giải thích sơ qua lý do lấy mẫu SH để so sánh với sản phẩm mới của mình, và cho biết đây là "việc rất bình thường trong giới công nghệ trên toàn cầu (như Apple năm 2007 tại buổi lễ ra mắt từng so sánh iPhone 3 với Moto Q của Motorola, Nokia E62 của Nokia...)".

Đồng thời, vị giám đốc của Pega cũng khẳng định hãng xe điện này "thực lòng mong muốn được làm bạn với Honda" để cùng thúc đẩy nhau phát triển trong cuộc đua cạnh tranh xe máy tại Việt Nam và ông đã lấy "Messi và Ronaldo trong thế giới bóng đá" ra làm ví dụ. Ông cũng bày tỏ mong muốn được "trở thành bạn tốt của ngài Naoki Suiko - giám đốc lĩnh vực kinh doanh xe máy Honda Việt Nam để cùng tiến bộ".

Ngoài ra, ông Linh cùng tự tin cho rằng hãng xe Nhật có thể cần học hỏi Pega về cách phát triển xe: "Nếu được, Honda cũng nên nhìn thẳng vào khả năng tạo ra sản phẩm xe ga điện eSH của Pega trong thời gian phát triển chỉ hơn 1 năm".

Đây không phải lần đầu Pega bị một hãng xe nước ngoài yêu cầu gỡ bỏ các thông tin quảng cáo về sản phẩm của mình. Vào tháng 9 năm ngoái, Piaggio đã tố hãng xe điện Việt Nam vi phạm các quy định của luật quảng cáo và có thể gây hiểu lầm cho người tiêu dùng về chất lượng sản phẩm Vespa của Piaggio.

Theo Piaggio, dù không đề cập đến tên sản phẩm của hãng nhưng quảng cáo đó đã thể hiện sự so sánh trực tiếp về hai sản phẩm bằng cách sử dụng ảnh kết hợp của Vespa Sprint và Pega Aura. Hơn nữa, các thông tin được đưa ra trong quảng cáo như xe máy xăng khí gây ra ô nhiễm nghiêm trọng trong khi xe đạp điện thì không; Giá thị trường của xe máy xăng đắt hơn nhiều so với giá trị thực của nó; Xe đạp điện tiết kiệm hơn 33 lần so với xe máy xăng, không phải là chính xác và không có bằng chứng.

