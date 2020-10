SUV cỡ trung tại Việt Nam cạnh tranh mạnh về cuối năm?

Quảng cáo

hách hàng Việt thường có xu hướng ưa chuộng các mẫu xe gầm cao đa dụng. Trong số đó, những dòng SUV cỡ trung luôn được đánh giá cao và mang trong mình những phẩm chất tốt cho cả hoạt động vượt địa hình cũng như đi trong phố hàng ngày, điển hình như: Toyota Fortuner, Mitsubishi Pajero Sport, Ford Everest, Chevrolet Trailblazer, Isuzu mu-X và Nissan Terra. Những năm gần đây, k

Tuy nhiên, dịch COVID-19 xuất hiện năm 2020 đã có ảnh hưởng lớn đến doanh số của tất cả các loại ôtô nói chung cũng như SUV cỡ trung. Theo báo cáo từ Hiệp hội các Nhà sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA), tổng lượng xe bán ra của các thành viên của hiệp hội chỉ đạt 151.903 chiếc tính đến hết tháng 8/2020, giảm 25% so với cùng kì năm ngoái.

Trong khi đó, phân khúc SUV cỡ trung cũng thụt giảm khá nhiều, với doanh số ôtô chỉ đạt 8.161 chiếc trong 8 tháng đầu năm nay, giảm 41,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức giảm khá mạnh, cao hơn so với toàn thị trường.

Phân khúc SUV cỡ trung giảm mạnh doanh số trong 8 tháng đầu năm nay.

Nguyên nhân gây ra tình trạng sụt giảm mạnh này có thể liên quan đến việc Chevrolet Trailblazer đã không còn cập nhật doanh số hàng tháng và Nissan (với mẫu Terra) đang trong quá trình chuyển giao nhà phân phối mới ở Việt Nam. Ngoài ra, vấn đề cốt lõi là việc các mẫu xe bán chạy nhất chưa được nâng cấp dù đã ra mắt thế hệ mới nhiều năm, khiến người tiêu dùng không còn mặn mà với những SUV cỡ trung vốn bán khá chạy trước đây.

Chính vì vậy, một số nhà sản xuất đã chọn cách giới thiệu các phiên bản mới cho SUV cỡ trung của mình trong giai đoạn cuối năm. Vào tháng trước, Toyota Fortuner đã sớm nhận được bản nâng cấp giữa vòng đời (facelift) với nhiều thay đổi về ngoại thất cũng như bổ sung trang bị hiện đại, đặc biệt là gói trang bị an toàn Toyota Safety Sense (TSS) trên 2 phiên bản cao cấp 2.8L 4x4 và Legender 2.8L 4x4.

Và mới đây nhất, Mitsubishi cũng tung ra bản facelift cho mẫu Pajero Sport với 22 điểm nâng cấp nổi bật. Dễ nhận thấy sự thay đổi bên ngoài của phiên bản năm 2020 này ở phần đầu xe với ngôn ngữ thiết kế Dynamic Shield thế hệ thứ hai, giúp tăng thêm vẻ cứng cáp và nam tính. Trong khi đó, khoang cabin của xe được thiết kế theo triết lý 'Omotenashi” - lấy khách hàng làm trung tâm - đi kèm nhiều tính năng hiện đại, mang đến những trải nghiệm ưu việt, thoải mái nhất.

Mitsubishi Pajero Sport mới vừa ra mắt.

Đồng thời, xe được cập nhật gói trang bị Mitsubishi e-Assist, gồm nhiều tính năng an toàn chủ động và bị động để bảo vệ hành khách cũng như hỗ trợ người lái tốt hơn. Cung cấp sức mạnh cho Pajero Sport mới là cụm động cơ Diesel MIVEC 2.4L cho công suất tối đa 181 mã lực (PS) tại 3.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 430 Nm tại 2.500 vòng/phút, kết hợp cùng hộp số tự động 8 cấp với chế độ thể thao. Mitsibishi Pajero Sport facelift được bán ra với 2 phiên bản: 4X2 AT với giá 1,11 tỷ đồng và 4X4 AT với giá 1,345 tỷ đồng.

Với những mẫu xe mới được nâng cấp, phân khúc SUV cỡ trung tại thị trường ôtô Việt Nam hứa hẹn sẽ sôi động trở lại trong khoảng thời gian cuối năm sau giai đoạn đầu năm bị chững lại do ảnh hưởng từ dịch COVID-19.

Kỳ Huệ