TPO - TIN NÓNG ngày 1/3: Chân dài xếp hàng cho quý ông chọn trong quán nhậu; Thi thể người đàn ông phân hủy trong căn nhà khóa cửa; Ba tiếng truy đuổi, đấu súng với kẻ vận chuyển 39 bánh heroin; Công an nhận sai khi xử phạt 4 người đánh bài ăn thịt gà...

Nghi ngờ A Lau (52 tuổi) và Sồng Thị Dí (cùng trú tỉnh Sơn La) vận chuyển ma túy, công an huyện Tân Uyên ra hiệu lệnh dừng xe nhưng đối tượng nam phóng xe bỏ chạy sau đó cố thủ suốt 3 tiếng trên núi, liên tục bắn súng đe doạ khiến một chiến sĩ bị thương. Công an tỉnh Lai Châu đã khống chế đối tượng, thu súng đạn và 39 bánh heroin... để tiếp tục điều tra mở rộng. (Xem chi tiết)

Tối 28/2, người dân ở phường 5, TP Sóc Trăng (cách chùa Đất Sét vài trăm mét). Công an TP Sóc Trăng (Sóc Trăng) đang làm việc với ông Mật và các nhân chứng để điều tra vụ việc.

GĐ Công an tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo Công an xã Tân Đức (huyện Đầm Dơi) hủy bỏ các quyết định xử phạt 4 người đánh bài ăn thịt gà tại nhà bà Lê Thị Huê (66 tuổi, ngụ ấp Tân Phước, xã Tân Đức). Theo lãnh đạo UBND xã, việc đánh bài của 4 người tại nhà bà Huê chỉ là vui chơi giải trí, không có ý sát phạt nhau nên công an xã xử lý họ hành vi Đánh bạc trái phép là không đúng. (Xem chi tiết)

. Theo tài liệu điều tra, năm 1996, ông Lục được Công ty xuất nhập khẩu Hà Tĩnh giao ra Hà Nội nhận của đối tác 100.000 USD (tương đương 1,1 tỷ đồng thời điểm đó) nhưng ông này đã cầm tiền bỏ trốn.

Công an huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) vừaThấy cháu bé hàng xóm 3 tuổi đang chơi cùng hai người anh còn nhỏ và không có người trông coi nên. Công an TP Kon Tum vừa khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối tượng A Chúc để điều tra, làm rõ về hành vi Dâm ô với trẻ em.Xảy ra mâu thuẫn sau khi uống rượu,, tử vong tại bệnh viện. Sau khi gây án, Danh tới cơ quan Công an huyện Bình Tân đầu thú.Công an TP HCM vừa bắt Mai Văn Phát (51 tuổi, ngụ quận Tân Bình) về hành vi Môi giới mại dâm. Phát là quản lý một nhà hàng ở quận Tân Phú nên