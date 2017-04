TPO - Đang làm rẫy thì một cơn mưa kéo đến kèm theo sấm sét, do không có chỗ trú ẩn nên hai vợ chồng bị sét đánh thương vong.

Khu rẫy nơi vợ chồng anh Việt, chị Thủy bị Sét đánh.

Hôm nay (24/4), Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương cho rằng, các khu vực trên cả nước tiếp tục duy trì trạng thái mưa, Bắc Bộ trời lạnh về đêm và sáng sớm; Tây Nguyên và Nam Bộ đề phòng khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Sáng 23/4, vợ chồng anh chị Phạm Thị Thủy và Đặng Ngọc Việt (ngụ thôn 3, xã Hòa Phú, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) cùng đi làm tại rẫy xã Đak Sơ Mei (huyện Đak Đoa). Đến khoảng 14h30 cùng ngày, xuất hiện một trận mưa giông lớn, cơn giông có tố lốc kèm sấm sét rất mạnh. Do vợ chồng anh Việt, chị Thủy mải làm tại khu rẫy rất hoang vắng, nên đã không kịp tìm chỗ ẩn nấp và đã bị sét đã đánh trúng cả hai vợ chồng. Sau khi bị sét đánh, anh Việt tử vong tại chỗ và chị Thủy bị bỏng nặng, rồi ngất xỉu. Khi tỉnh lại chị Thủy đã gọi điện ngay cho người thân và hàng xóm tới ứng cứu.

Chiều 23/4, trên đường Võ Nguyên Giáp đoạn đoạn thuộc xã Phước Tân, TP Biên Hòa, Đồng Nai, một vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra khi 2 thanh niên điều khiển xe máy không làm chủ được tay lái đã tông thẳng vào gầm container từ phía sau. Nạn nhân tử vong là Nguyễn Như Linh khoảng 25 tuổi, nạn nhân còn lại chưa xác định được danh tính đã được chuyển đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bất tỉnh do đa chấn thương.

Chiều 24/4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam lên đường thăm chính thức Campuchia từ ngày 24 đến 25/4, theo lời mời của Thủ tướng Campuchia Hun Sen và Phu nhân. Đây là chuyến thăm chính thức Campuchia đầu tiên của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trên cương vị Thủ tướng Chính phủ, cũng là hoạt động đối ngoại quan trọng chào mừng Năm hữu nghị Việt Nam-Campuchia 2017. Chuyến thăm nhằm thúc đẩy quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” giữa hai nước phát triển ngày càng sâu rộng và hiệu quả trong tình hình quốc tế mới.

Sau liên tiếp nhiều vụ học sinh bị ngộ độc do ăn quả ngô đồng tại Nghệ An, Hà Tĩnh, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) có công văn yêu cầu các địa phương có biện pháp phòng ngừa, loại bỏ những loại cây, hoa có độc trong khuôn viên trường. Nếu phải trồng với mục đích học tập, nghiên cứu thì cần có biển cảnh báo và các biện pháp kiểm soát an toàn phù hợp đối với mỗi cây, hoa này. Nếu phải trồng với mục đích học tập, nghiên cứu thì cần có biển cảnh báo và các biện pháp kiểm soát an toàn phù hợp đối với mỗi cây, hoa này. (Xem chi tiết)

"Chúng tôi kêu gọi Triều Tiên tránh khiêu khích, tránh có những hành động và ngôn từ gây mất ổn định. Triều Tiên nên đưa ra sự lựa chọn chiến lược để thực hiện nghĩa vụ, cam kết quốc tế của mình và trở lại đàm phán nghiêm túc", phát ngôn viên Lầu Năm Góc Gary Ross hôm 23/4 nói. "Chương trình vũ khí bất hợp pháp của Triều Tiên là mối đe dọa nghiêm trọng và rõ ràng đối với an ninh quốc gia Mỹ", ông nói thêm. Tuyên bố được đưa ra chỉ vài giờ sau khi một tờ báo Triều Tiên nói rằng Bình Nhưỡng đã sẵn sàng đánh chìm tàu sân bay Mỹ.

"CHDCND Triều Tiên là mối đe dọa cho các nước láng giềng, nếu không bị kiềm chế, thậm chí sẽ là mối đe dọa cho cả khu vực rộng hơn, bao gồm có Úc". Đó là tuyên bố mạnh mẽ của Ngoại trưởng Úc Julie Bishop hôm 23/4 sau khi Triều Tiên tuyên bố sẽ thực hiện tấn công hạt nhân đồng minh của Mỹ ở Thái Bình Dương. (Xem chi tiết)

Theo một số nguồn tin an ninh Iraq, ngày 23/4, các tay súng thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng mặc quân phục cải trang thành binh sĩ quân đội Iraq đã phục kích, tấn công một đoàn xe của chính phủ tại vùng sa mạc phía Tây nước này, khiến 10 nhân viên an ninh thiệt mạng và 20 người khác bị thương.

Tổng thiệt hại 8,8 tỷ đồng. Rất may, vụ sạt lở không gây thiệt hại về người. Sáng 23/4, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Võ Thị Ánh Xuân đã đến thăm hỏi, động viên và trao tiền hỗ trợ cho các gia đình có nhà bị sập do sạt lở. Chiều cùng ngày, tỉnh An Giang đã hỗ trợ 16 hộ có nhà và nền nhà bị sập, 42 hộ có nhà nằm ở khu vực sạt lở nguy hiểm (đã di dời khẩn cấp ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở) mỗi hộ 40 triệu đồng... (Xem chi tiết) Trước đó, ngày 16/3 sau chuyến đi công tác về, đoàn công tác của Sở TN&MT tỉnh Kon Tum gồm 8 cán bộ, do ông Trương Đạt- Phó Giám đốc Sở TN&MT làm trưởng đoàn. Lúc đang ngồi trên ô tô trở về, giữa hai ông Diệp Xuân Vinh và ông Cao Minh Phương gây gổ đánh nhau, làm ông Vinh chảy máu mũi. Sau khi trở về nhà, ông Vinh cùng vợ và một số đối tượng tiếp tục kéo đến nhà ông Phương gây rối, đập phá tài sản và dọa giết. (Xem chi tiết)