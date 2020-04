Tử vi 12 con giáp chủ nhật 26/4: Mùi được se duyên, Tuất vung tay mua sắm

Quảng cáo

Tử vi tuổi Tý

Người tuổi Tý đang có nhiều cơ hội để nắm lấy hạnh phúc trong tay. May mắn đến gần, con giáp này hãy nhìn ngay xung quanh mình, bạn cũng có thể thấy được tình yêu ở rất gần. Có thể trước đó bạn còn không nhận ra được tình cảm của đối phương nhưng hôm nay, bạn sẽ hiểu được những nỗi niềm thầm kín mà người ấy gửi trao qua từng hành động.Chủ nhật vốn là để nghỉ ngơi nhưng con giáp này không muốn tài lộc vuột qua tay, dùng nghề tay trái để kiếm thêm thu nhập cho bản thân mình.



Con số may mắn: 3, 7

Giờ tốt: 11h đến 13h

Màu sắc cát tường: Xanh lục, trắng

Quý nhân phù trợ: Dậu, Thân, Tị



Tử vi tuổi Sửu



Tuổi Sửu chủ nhật này cảm thấy thật may mắn khi có chỗ dựa tình cảm, có 1 nơi để mình hướng về lúc thấy trong lòng chông chênh, trống vắng. Hôm nay, con giáp này cần bình tĩnh khi giải quyết vấn đề, đừng quá nóng vội mà khiến cho chính bản thân gặp phải rắc rối. Cơ hội ngay trước mắt đó, nhưng nguy hiểm cũng cận kề.



Tuổi Sửu có nguy cơ mất tiền hao của khi cứ 1 mình 1 ý chẳng chịu nghe theo ai, bất chấp những lời khuyên can của mọi người mà làm theo điều mình cho là đúng



Con số may mắn: 1, 8

Giờ tốt: 11h đến 13h

Màu sắc cát tường: Vàng, nâu

Quý nhân phù trợ: Tuất, Mão, Hợi



Tử vi tuổi Dần



Người tuổi Dần đang sở hữu niềm hạnh phúc lớn lao, bạn thậm chí còn cảm thấy mình đang là người hạnh phúc nhất thế gian này. Đây là cơ hội tốt để nhân duyên vượng sắc, đào hoa nở rộ, tình cảm thăng hoa. Nếu như bạn thầm thương trộm nhớ ai thì hãy bày tỏ tình cảm ngay với đối phương, đừng để hạnh phúc vuột qua tay.Với những bạn còn độc thân thì hãy mở rộng các mối quan hệ xã giao, đừng để bản thân trốn mãi giữa 4 bức tường.



Con số may mắn: 3, 5

Giờ tốt: 7h đến 9h

Màu sắc cát tường: Đen, vàng

Quý nhân phù trợ: Mùi, Tuất, Hợi



Tử vi tuổi Mão



Người tuổi Mão chủ nhật này cảm thấy mình đang có chút cảm tình với đối phương và tình cảm ấy đang lớn dần theo năm tháng. Bạn có thể sẽ chuẩn bị hành động để biến chút cảm tình đó thành tình yêu. Các cặp đôi thì dần tìm lại được cảm giác của những buổi ban đầu. Sự xa cách trước đó khiến cho các bạn càng thêm quý trọng thời gian được ở bên nhau. Bạn sẵn sàng bỏ hết thời gian chủ nhật này để ở bên người ấy. Tuy nhiên, những chú Mèo cần thận trọng kẻo bị tiểu nhân quấy phá, cản trở cuộc sống của mình, khiến cho tiền bạc trong tay tan biến trong chớp mắt vì bị kẻ xấu bụng kia lừa gạt.

Con số may mắn: 3, 6

Giờ tốt: 7h đến 9h

Màu sắc cát tường: Đen, xanh dương

Quý nhân phù trợ: Tuất, Hợi, Mùi



Tử vi tuổi Thìn

Người tuổi Thìn đang gặp phải họa phá tài do Kiếp Tài gây ra. Bạn cần phải tiết kiệm hơn thay vì đang tốn quá nhiều tiền cho những thứ không thực sự cần thiết.Trong vấn đề tình cảm, bạn đang hiểu lầm ý tốt của đối phương. Người ta không hề muốn kiểm soát bạn quá mức đâu mà chỉ muốn quan tâm, lo lắng cho bạn mà thôi. Đừng nổi cáu mà làm mọi chuyện xấu đi nhé.



Con số may mắn: 4, 8

Giờ tốt: 11h đến 13h

Màu sắc cát tường: Vàng, nâu

Quý nhân phù trợ: Tuất, Dậu, Thân



Tử vi tuổi Tị



Người tuổi Tị đang cảm thấy bế tắc vì không tìm thấy được người mình thương yêu. Cảm xúc của bạn vẫn dừng lại ở ngày hôm qua, nhưng người bạn thầm thương thì đã đi quá xa rồi. Con giáp này cần nhanh chóng tỉnh ngộ lại đi thôi. Bạn phải sống cho thực tại, sống cho tương lai. Vốn dĩ chẳng ai đứng mãi 1 chỗ chờ đợi ai, người ấy đã cất bước đi tiếp, sao bạn còn cứ nán lại làm chi?



Con số may mắn: 2, 7

Giờ tốt: 11h đến 13h

Màu sắc cát tường: Đỏ, cam

Quý nhân phù trợ: Dậu, Sửu, Thân



Tử vi tuổi Ngọ



Tuổi Ngọ đang gặp phải nhiều khúc mắc trong quan hệ gia đình. Thủy và Hỏa bất dung, con giáp này không thể nào dung hòa được cái tôi cá nhân cùng với những người khác trong gia đình.



Bạn cần phải bình tĩnh, để mình bình tâm lại chứ đừng tranh cãi với mọi người chỉ vì quan điểm khác biệt. Vốn dĩ thì ai cũng có quan điểm riêng, chớ vì thế mà làm cho tình thân bị rạn nứt bạn nhé.



Người độc thân không cần phải cố gắng quá sức trong việc tìm kiếm tình yêu. Khi mà bản thân bạn chưa hề sẵn sàng để bước chân vào 1 mối quan hệ mới thì e rằng những nỗ lực hiện tại cũng chẳng thể nào thành công.



Con số may mắn: 5, 9

Giờ tốt: 7h đến 9h

Màu sắc cát tường: Cam, hồng

Quý nhân phù trợ: Tuất, Mão, Dần



Tử vi tuổi Mùi



Người tuổi Mùi hôm nay có thể gặp được quý nhân se duyên dẫn lối, giúp mình tìm được 1 nửa yêu thương. Quý nhân sẽ khiến bạn thực sự tỏa sáng giữa đám đông bởi sức hút của chính mình.



Bản mệnh nếu đã có đôi có cặp thì hãy trân trọng hạnh phúc mình đang có. Sự mệt mỏi sau sức ép của công việc có thể khiến bạn cảm thấy nản lòng nhưng hãy nhớ rằng mình luôn có chỗ dựa vững chắc phía sau.



Con số may mắn: 3, 8

Giờ tốt: 13h đến 15h

Màu sắc cát tường: Nâu, cam

Quý nhân phù trợ: Hợi, Mão, Ngọ



Tử vi tuổi Thân



Tuổi Thân đang ở trong giai đoạn khó khăn khi mà tình cảm chông chênh, không có gì vững chắc để bạn thấy rằng mình có 1 chỗ dựa nơi hậu phương. Con giáp này có thể đang quá tự ti, không tin vào sức hấp dẫn của chính bản thân mình nên khi đối phương tỏ ý muốn tiến tới tìm hiểu thì bạn lại tự tụt vào trong lớp vỏ ốc, không dám theo đuổi tình yêu. Các cặp vợ chồng dễ tranh cãi về những chuyện nhỏ nhặt không đáng nói. Có thể giữa 2 bạn đang có khúc mắc gì đó chưa được giải quyết nên chỉ 1 cơn gió nhỏ cũng khiến cho đám lửa bùng cháy mạnh.



Con số may mắn: 2, 6

Giờ tốt: 13h đến 15h

Màu sắc cát tường: Trắng, vàng

Quý nhân phù trợ: Tý, Thìn, Dậu



Tử vi tuổi Dậu

Người tuổi Dậu tiền bạc chẳng cần phải lo lắng, ít nhất là trong ngày hôm nay. Đây là sự may mắn mà không phải ai cũng có được, con giáp này thật sự khiến nhiều người ganh tỵ. Hôm nay, con giáp này nhiều cơ hội để kiếm tiền. Bạn có thể cần phải cố gắng để nắm bắt thời cơ, chớ nên để mình lơ đãng mà tiền bạc trượt qua tay nhé.



Dù may mắn về tài lộc nhưng bản mệnh lại kém may về tình cảm. Người ấy không hiểu cho những nỗi vất vả mà bạn đang gánh trên vai, còn trách cứ bạn vì không dành đủ thời gian cho người ấy.



Con số may mắn: 1, 7

Giờ tốt: 7h đến 9h

Màu sắc cát tường: Bạc, vàng

Quý nhân phù trợ: Tị, Sửu, Thìn



Tử vi tuổi Tuất



Hôm nay Kiếp Tài ghé ngang, khiến cho tài lộc trong túi của con giáp này tiêu biến nhanh chóng. Thói quen mua sắm thiếu kiểm soát sẽ khiến cho bạn nhìn thấy thứ gì cũng muốn mua trong khi bản thân không thực sự cần. Những món đồ không mấy cần thiết ấy chẳng những làm bạn hao tổn tiền bạc mà còn chiếm nhiều không gian trong nhà nữa. Tuổi Tuất hãy chấn chỉnh lại bản thân, thay đổi những thói quen xấu ấy ngay đi nhé.

Mối quan hệ giữa bạn và người ấy có những dấu hiệu rạn nứt. Dù con giáp này không muốn phải nói nặng lời nhưng có những lúc bạn chẳng kiểm soát được lời nói của mình.



Con số may mắn: 2, 5

Giờ tốt: 11h đến 13h

Màu sắc cát tường: Trắng, nâu

Quý nhân phù trợ: Thân, Dần, Ngọ



Tử vi tuổi Hợi



Tuổi Hợi mong muốn mọi người hiểu được mình nhưng tự bạn lại đóng cửa trái tim, không chịu chia sẻ, tâm sự những điều mình đang suy nghĩ, lo lắng với bất cứ ai, dù mọi người vẫn quan tâm đến bạn. Có thể những chuyện đã từng xảy ra khiến cho con giáp này sợ rằng 1 lần nữa mình lại chịu tổn thương. Sự mâu thuẫn diễn ra trong chính nội tâm của những chú Heo, bạn dằn vặt không biết nên làm thế nào. Người tuổi này cần phải tự tin hơn với chính bản thân mình. Đừng quá lo lắng, chuyện gì rồi cũng sẽ qua. Bạn cần phải chấp nhận rằng niềm vui và nỗi buồn luôn song hành với nhau, cứ suy nghĩ lạc quan lên là được.



Con số may mắn: 4, 7

Giờ tốt: 17h đến 19h

Màu sắc cát tường: Trắng, bạc

Quý nhân phù trợ: Tý, Sửu, Mùi



*Thông tin bài viết mang tính tham khảo

Châu Anh (t/h)