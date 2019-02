Bình Dương chấn chỉnh tình trạng bát nháo phân lô, bán nền

Trước đó, vào ngày 24/11/2018, Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Quốc Luật (43 tuổi, nguyên giám đốc Công ty TNHH Đầu tư phát triển Trần Quốc Luật (có địa chỉ tại phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Theo điều tra, Luật cùng 3 đồng phạm đã tự ý lập dự án khu dân cư rồi lấy tên là Khu dân cư Kim Quang. Sau đó, các đối tượng tổ chức phân lô, bán hàng chục nền đất trên khu đất nông nghiệp thuộc địa bàn phường An Phú, thị xã Thuận An, Bình Dương.