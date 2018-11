Hé lộ động trời vụ vỡ hồ bơi, lãnh đạo Sở kiểm điểm vì khu đất 'vàng'

Hà Nội chính thức thu hồi 16 dự án ôm đất 'vàng' bỏ hoang cả thập kỷ



Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội vừa công khai danh sách 16 dự án bất động sản bị thu hồi, chấm dứt hoạt động do chậm triển khai trên địa bàn Thành phố. Đây là những dự án nằm trong số 39 dự án chậm tiến độ, vi phạm pháp luật mà UBND TP Hà Nội đã chỉ đạo phải xử lý dứt điểm trước đó.

Dự án Xây dựng trụ sở văn phòng làm việc và cho thuê tại số 19 Lê Thanh Nghị, quận Hai Bà Trưng do Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển và Xây dựng Ba Đình làm chủ đầu tư nằm trong danh sách 16 dự án đã chấm dứt hoạt động. Thế nhưng, hiện nay trên khu đất này lại "mọc" lên một tòa nhà cao tầng có tên là Ba Đình Office.

Theo đó, trong số 16 dự án bị chấm dứt hoạt động vừa bị công khai có một số dự án "ngâm đất" chiếm vị trí đắc địa tại các quận trung tâm như Dự án Xây dựng tòa nhà hỗn hợp văn phòng làm việc và cho thuê tại 53E phố Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm; Dự án Khu văn phòng tại 18 phố Cao Bá Quát, quận Ba Đình; Dự án Xây dựng trụ sở văn phòng làm việc và cho thuê tại số 19 Lê Thanh Nghị, quận Hai Bà Trưng…

Khu đất 'vàng' khiến nhiều cán bộ, lãnh đạo Sở kiểm điểm



Thanh tra Thành phố Hà Nội vừa kết luận nhiều sai phạm tại dự án City of Dream do Công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản Vimediland làm chủ đầu tư ở khu đất "vàng" số 17 Phạm Hùng (quận Nam Từ Liêm). Đồng thời, Thanh tra thành phố đề nghị UBND thành phố yêu cầu Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) nghiêm khắc kiểm điểm rút kinh nghiệm do vội vàng, không thực hiện đúng vai trò của cơ quan quản lý đầu tư liên quan đến những sai phạm của một doanh nghiệp.

Được biết, dự án City of Dream đã chính thức động thổ vào quý 1/2018, tuy nhiên đến nay công trình vẫn chưa được thực hiện thi công.

Ngoài ra, giao Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư kiểm điểm trách nhiệm, có hình thức xử lý nghiêm các đơn vị, cá nhân có sai phạm như đã kết luận ở phần trên; Đề xuất hướng xử lý đối với dự án City of Dream đảm bảo đúng quy định của pháp luật, hiệu quả trong sử dụng đất, tránh khiếu kiện phức tạp.

Hé lộ động trời vụ vỡ hồ bơi: 3 lần đổi thiết kế vẫn không có phép

Liên quan đến vụ vỡ hồ bơi tại dự án khu nhà ở cao cấp Hoàng Phú (TP Nha Trang, Khánh Hòa) vùi chết 4 người trong gia đình cô giáo mầm non, bà Nguyễn Thị Hoài Thanh - Giám đốc công ty TNHH Thanh Châu, chủ đầu tư dự án thừa nhận dự án này đã 3 lần thay đổi thiết kế và hiện tại vẫn chưa có giấy phép xây dựng hạ tầng.

Đại diện chủ đầu tư dự án Hoàng Phú Nha Trang thừa nhận dự án này đã 3 lần thay đổi thiết kế và hiện tại vẫn chưa có giấy phép xây dựng hạ tầng.

Lý giải về việc này bà Thanh cho hay, doanh nghiệp làm theo thiết kế cơ sở đã được phê duyệt từ năm 2011. Sau năm 2013, doanh nghiệp không xin giấy phép xây dựng mới vì chỉ điều chỉnh cục bộ, ít thay đổi so với quy hoạch tổng thể. "Về cơ bản chúng tôi chỉ phân lô lại, từ lô lớn thành nhỏ chứ không thay đổi gì về cảnh quan, hạ tầng nên chúng tôi không xin giấy phép xây dựng mới", bà Thanh phân trần.

Phó Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công an vào cuộc vụ chung cư Bonita



Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình vừa có văn bản chỉ đạo Bộ Công an kiểm tra, xác minh thông tin phản ánh của báo chí viết về dự án chung cư La Bonita ở quận Bình Thạnh, TP.HCM do chủ đầu tư là Công ty Nam Thị đem "một căn hộ bán cho nhiều người".

Cư dân phản ánh, chủ đầu tư chung cư Bonita đem "một căn hộ bán cho nhiều người".

Hà Nam đổi 45ha đất lấy 1,86km đường Theo đó, Phó Thủ tướng đã giao Bộ Công an chỉ đạo Công an TP.HCM khẩn trương kiểm tra, xác minh thông tin báo chí nêu. Nếu có dấu hiệu tội phạm phải khởi tố, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/12.

Dư luận đang xôn xao trước việc Hà Nội, Bắc Ninh.. đồng ý đổi hàng trăm ha đất để làm đường thì mới đây, Hà Nam phê duyệt dự án tuyến đường 68m trên địa bàn xã Liêm Chung (thành phố Phủ Lý) có chiều dài khoảng 1,86km theo hình thức BT giao cho Liên danh Công ty TNHH Hợp Tiến - Công ty TNHH xây dựng Tùng Phát là nhà đầu tư thực hiện dự án.

UBND tỉnh Hà Nam dự kiến giao 8 khu đất với tổng diện tích khoảng 45,24ha để làm vốn đối ứng cho nhà đầu tư dự án tuyến đường 68m. Ảnh: Ninh Phan.

Dân chung cư 5 sao mang ô tô chắn hầm gửi xe để phản đối Theo đó tuyến đường có điểm đầu Km0+00 giao với đường Lê Duẩn (đường 42m), điểm cuối Km1+862,36 giao với đường vành đai N2 (đường Lê Đức Thọ), mặt cắt ngang là 68m. Tổng mức đầu tư cho dự án này khoảng 198 tỷ đồng. Về phương án tài chính, UBND tỉnh Hà Nam dự kiến giao 8 khu đất với tổng diện tích khoảng 45,24ha để làm vốn đối ứng cho nhà đầu tư.

Mâu thuẫn giữa các hộ dân và chủ đầu tư la công ty cổ phần ACC Thăng Long tại chung cư cao cấp Artemis (Lê Trọng Tấn, quận Thanh Xuân) "tăng nhiệt" khi xe của cư dân bị khóa bánh trong hầm để xe. Đáp trả, một số người dân chung cư đưa xe lên chắn ngang lối vào hầm xe đúng giờ cao điểm, gây ùn tắc giao thông.

Việc chắn lối vào hầm khiến giao thông qua khu vực này hỗn loạn.

Cư dân chung cư Bảo Sơn Nghệ An đồng loạt rao bán nhà



Cư dân mua căn hộ tại chung cư Bảo Sơn Complex (Nghệ An) phản ánh chủ đầu tư là Công ty CP Tập đoàn đầu tư xây dựng và dịch vụ Bảo Sơn lừa dố và căng băng rôn phản đối cũng như rao bán căn hộ mà mình mua.

Cư dân căng băng rôn bán nhà tại chung cư Bảo Sơn Complex để phản đối chủ đầu tư.

Công khai loạt công trình cao tầng Hà Nội ‘dính’ vi phạm PCCC



Thanh tra Thành phố vừa ban hành Kết luận về việc Thanh tra Vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy (PCCC) trong lĩnh vực đầu tư xây dựng tại 15 công trình nhà cao tầng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Trong khi đó, chủ đầu tư đã có công văn phản hồi và "nắn gân" khách hàng. "Đối với những hộ dân treo biển "bán nhà" chúng tôi sẵn sàng giới thiệu người mua lại căn hộ nếu họ có nhu cầu và có yêu cầu chính thống bằng văn bản. Nếu treo băng rôn theo sự vận động thì chúng tôi sẽ cho áp dụng biện pháp không cung cấp điện nước cho các hộ dân này, để họ tự tháo gỡ băng rôn", công văn chủ đầu tư nêu rõ.

Thanh tra Thành phố chỉ rõ, theo thống kế toàn bộ 15 công trình cao tầng được thanh tra đều chưa có văn bản nghiệm thu về PCCC với 52 lỗi vi phạm về PCCC trong đầu tư xây dựng. Đồng thời, yêu cầu củng cố hồ sơ của các công trình còn lỗi vi phạm PCCC chuyển cơ quan cảnh sát điều tra theo chỉ đạo của UBND Thành phố, xử lý theo thẩm quyền đối với các chủ đầu tư, các cá nhân, tổ chức có vi phạm...

Ninh Phan