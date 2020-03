Sao truyền hình 9x khoe dáng gợi cảm 'từng cm' với áo tắm

Người đẹp sinh năm 1994 không còn xa lạ với công chúng Anh. Cô là diễn viên truyền hình thực tế nhưng lại sở hữu vóc dáng đẹp chuẩn như người mẫu với chiều cao 1m77

Do vậy, ngay khi tham gia show truyền hình thực tế The Only Way Is Essex ở Anh hồi năm 2014, cô đã nhanh chóng "lọt mắt xanh" của công chúng

Tuy nhiên, show truyền hình đưa tên tuổi cô như diều gặp gió phải kể đến Love Island năm 2017.

Năm 2018, người đẹp Anh lấn sân sang showbiz Mỹ khi tham gia series chương trình 33 of The Challenge ở xứ sở cờ hoa giành vị trí thứ 8 chung cuộc

Georgia Harrison từng cho biết cô tuân thủ chế độ ăn uống khoa học, giảm tối đa tinh bột, ăn nhiều rau và bổ sung vitamin để giữ sức khoẻ và duy trì vóc dáng. Hiện cô có gần 1 triệu fan theo dõi trên Instagram.