Showbiz 17/3: Bond girl’ Pháp mắc Covid -19 nhưng không được nằm viện vì quá tải

Quảng cáo

Bất ngờ với lí do ‘Bond girl’ Pháp dương tính với Covid -19 nhưng không được nằm viện

Sau khi "Bond girl" Olga Kurylenko xác nhận dương tính với Covid -19, mới đây cô tiết lộ mình không được nằm viện điều trị Covid – 19 khiến nhiều người bất ngờ.

Theo đó Olga Kurylenko viết trên trang cá nhân rằng: "Cảm ơn tất cả những người đã gửi cho tôi những lời chúc tốt đẹp, tôi thực sự xúc động vì được quan tâm tới vậy. Tôi muốn nhân cơ hội này để trả lời những câu hỏi phổ biến nhất mà tôi đã được hỏi về virus corona.

Tại sao tôi lại không tới bệnh viện? Bởi vì bệnh viện đã đầy kín người và họ chỉ nhận những bệnh nhân đã bị nặng, nếu tôi hiểu đúng. Mọi người nói với tôi rằng nếu tình trạng của tôi trở nên tồi tệ hơn thì gọi xe cứu thương. Tôi đã được kiểm tra sức khỏe ở đâu? Trong bệnh viện. Xe cứu thương đưa tôi đến đó sau khi tôi gọi cấp cứu vì sốt hơn 39 độ.

Tôi được xét nghiệm như thế nào? Họ dùng miếng gạc để lấy mẫu xét nghiệm từ cổ họng của bệnh nhân. Tôi đã nhiễm virus corona ở đâu? Tôi không thể biết được. Nó có thể ở bất cứ nơi nào. Tôi có thể đã chạm vào tay nắm cửa xe taxi và bị nhiễm virus. Virus này tồn tại trên bề mặt! Trong một tuần nay, nhiệt độ của tôi ổn định ở mức 38 độ. Đôi khi lên tới 38,5. Hôm nay thì giảm một chút". (Theo Dân trí)

Olga Kurylenko sinh năm 1979, tại Ukraina, cô chuyển đến Moscow (Nga) vào năm 15 tuổi và tới Paris (Pháp) vào năm 16 tuổi. Những năm 1990, Olga Kurylenko nổi tiếng với vai trò người mẫu. Vai diễn đầu tiên đến với cô vào năm 2005 và đạt thành công lớn khi vào vai Nika Boronina trong bộ phim chuyển thể từ game Hitman (2007). Đặc biệt, năm 2008, Olga Kurylenko tạo được tiếng vang lớn khi đảm nhận vai Bond Girl Camille trong Quantum of Solace - bộ phim thứ 22 trong loạt phim điệp viên James, xuất hiện bên cạnh nam diễn viên Daniel Craig. Các phim gần đây nhất của Olga có To The Wonder (2012), và đóng cùng Tom Cruise trong phim bom tấn Oblivion (2013).

Thêm hai tài tử đình đám Hollywood dương tính với Covid - 19

Hôm nay (17/3 - giờ Việt Nam), làng giải trí thế giới tiếp tục ghi nhận thêm hai tên tuổi đình đám dương tính với Covid -19. Cụ thể, nam diễn viên Idris Elba đăng tải video trên trang cá nhân, trong đó anh tiết lộ mình đã dương tính với virus corona đồng thời Kristofer Hivju - nổi tiếng với vai diễn Tormund Giantsbane trong loạt phim “Trò chơi vương quyền”, cũng xác nhận dương tính với Covid -19. Cách đó 1 ngày, “Bond girl” người Pháp gốc Ukraine - Olga Kurylenko cũng thông báo việc cô bị chẩn đoán nhiễm Covdi -19 và hiện đang cách ly tại nhà. (XEM CHI TIẾT)

Thuỷ Tiên, Công Vinh đội nắng cháy da về miền Tây khảo sát để lắp máy lọc nước

Vừa qua, sau khi quyên góp được số tiền gần 10 tỷ đồng từ các mạnh thường quân, Thuỷ Tiên và chồng Công Vinh đã có chuyến đi về miền Tây để khảo sát các địa điểm chuẩn bị lắp máy lọc nước cho bà con. Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ đăng tải hình ảnh cô và ông xã ăn mặc giản dị, đi nhiều nơi dưới cái nắng cháy da của hạn hán miền Tây để khảo sát và giao lưu với bà con, nhận được sự khen ngợi của cư dân mạng. (XEM CHI TIẾT)

Cô gái tố Trọng Nhân quỵt tiền tiếp tục lên tiếng sau đáp trả của nam diễn viên

Mới đây, mạng xã hội xôn xao thông tin Trọng Nhân - nam diễn viên đóng vai Khang trong 'Hoa hồng trên ngực trái' bị tố quỵt 7 triệu đồng tiền vé máy bay. Sau khi Trọng Nhân phản hồi câu chuyện, cô gái trong cuộc cũng đã lên tiếng. Liên hệ với N.T.T, cô cho biết rất bức xúc trước phản ứng của Trọng Nhân. “Nhân bảo tôi phải liên hệ quầy vé tự lấy hoá đơn? Nhân không biết là chỉ có hành khách trực tiếp bay hoặc đại lý mà hành khách uỷ quyền mua vé mới có thể nâng hạng, đổi chuyến. Cũng như chỉ có 2 người đó được quyền yêu cầu bên hàng không xuất hoá đơn đỏ à? Nhân còn bảo tôi định ăn tiền của Nhân? Sao tôi có thể ăn được khi hoá đơn Nhân không đưa và tiền thì Nhân cũng không trả?”. (XEM CHI TIẾT)

Trọng Lân ‘Cô gái nhà người ta’ nói về tin đồn là ‘con trai NSND Hoàng Dũng’

Trọng Lân thường xuyên được nhắc đến với danh xưng "con trai NSND Hoàng Dũng". Anh cũng từng chia sẻ, con đường đến với nghệ thuật của mình chịu ảnh hưởng rất lớn từ nam nghệ sĩ gạo cội. Trọng Lân cho biết mối duyên của anh với “ông trùm Phan Quân” bắt đầu từ khi còn học ở trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. “Hồi đó, khoá tôi có 30 người. Thầy Dũng đặt nhiều hy vọng lắm. Nhưng trong lớp có nhiều bạn hoàn cảnh khó khăn, cứ bỏ học dần. Biết chuyện, thầy hay bỏ tiền ra đóng học cho nhiều người, kể cả tôi”, Trọng Lân kể. (XEM CHI TIẾT)

Phương Oanh: Quyết 'hạ cánh nơi anh', lần đầu khoe người yêu trên facebook

Chia sẻ về người yêu hiện tại với Tiền Phong, Phương Oanh cho biết: “Với anh này tuy khoảng thời gian chưa phải quá dài, bề dày tình cảm chưa phải quá đâu nhưng cảm giác về anh đặc biệt. Anh mang lại cho Oanh cảm giác chân thành, sự trọn vẹn mà Oanh đang cảm thấy như thế và đặc biệt cảm giác an toàn. Mọi người nghĩ vì không phải lo gì là an toàn, nhưng không phải vậy đó là cảm giác khi mình ở bên cạnh một người thấy ấm, êm. Đó là một trong những lí do chính để Oanh quyết định “hạ cánh nơi anh” trên facebook. Ít nhất đến bây giờ ở bên cạnh anh, Oanh cảm thấy đủ an toàn, đủ ấm áp để yên tâm được yêu thương, trao tình yêu và làm những việc mình đang làm. Hiện tại anh đanh làm được những việc đấy, tôi thấy rất mãn nguyện”. (XEM CHI TIẾT)

Tùng Dương-Phạm Thùy Dung trao quà hỗ trợ bộ đội biên phòng chống dịch Covid-19

Quỹ Chung Tay Đẩy Lùi Covid-19 do hai ca sĩ Tùng Dương và Phạm Thùy Dung khởi xướng chỉ sau 3 ngày đã gây được 1 tỉ 88 triệu đồng dùng để trang bị quần áo phòng dịch, khẩu trang, nước rửa tay cho các chiến sĩ biên phòng và y bác sĩ. Theo đó, chiều 16/3, Tùng Dương, Phạm Thùy Dung cùng nhạc sĩ Quốc Trung đã trao 1000 bộ quần áo bảo hộ phòng dịch và 2000 khẩu trang cùng hàng trăm chai nước rửa tay sát khuẩn cho đại diện Bộ Tư lệnh Biên phòng tại Hà Nội. Cùng lúc tại TP.HCM, ca sĩ Tóc Tiên thay mặt nhóm trao cho Bộ Tư lệnh Biên phòng phía nam 2000 bộ quần áo bảo hộ cùng 1000 khẩu trang 500 chai nước rửa tay. (XEM CHI TIẾT)

Lộc Liên

Tổng hợp