Showbiz 19/4: Bị tố đánh đập và dồn vợ con vào đường cùng, Châu Khải Phong lên tiếng

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin Châu Khải Phong bị một người tự nhận là vợ đăng đàn “tố anh phụ bạc, dồn vào đường cùng. Cùng với đó, người này còn đăng tải loạt hình ảnh gia đình cùng khoảnh khắc giọng ca “ngắm hoa lệ rơi” đang chăm sóc con tại nhà riêng để làm bằng chứng.

Theo người tự nhận là vợ Châu Khải Phong thì ngôi nhà mình sống từng là gia đình có cả bố mẹ và con, tuy nhiên bắt đầu từ hôm 9/4 con sẽ không có cha (là Châu Khải Phong) và bản thân sẽ làm mẹ đơn thân. Cô biết hành động của mình sẽ làm xấu mặt gia đình, nhưng vì bị dồn vào đường cùng nên phải phản kháng, thương con nên phải mạnh mẽ để kể cho mọi người được biết.

Trước những xôn xao của dư luận về vụ việc, Châu Khải Phong khẳng định những thông tin mà người phụ nữ kia chia sẻ chỉ là những chuyện bịa đặt. Bởi trước giờ anh luôn coi gia đình là số một nên không hề có hành động như vậy.

“Dù đi ra xã hội chưa hẳn tôi đã tốt nhưng với gia đình và những người thân của tôi thì các bạn hãy nhìn lại tất cả xem tại sao tôi phải đánh đổi họ vì một cuộc chơi vớ vẩn ngoài xã hội. Chỉ là tôi xui vì có đứa nó cay và muốn phá cho tôi không còn cơ hội ngóc đầu lên được nhưng tôi tin rằng tôi chưa bao giờ gục ngã”, giọng ca “Ngắm hoa lệ rơi” chia sẻ. Trong bài đăng, nam ca sĩ không hề đề cập đến chuyện đã có gia đình và vợ con, anh chỉ viết: “Chuyện gia đình tôi, chúng tôi sẽ giải quyết và mong rằng một số thành phần không thích tôi cũng đừng đào bới xuyên tạc dìm hàng tôi nữa”.

Loạt tình tiết gây phẫn nộ về vụ phát tán clip ‘nóng’ của nữ idol quá cố Goo Hara

4 tháng kể từ thời điểm Goo Hara quyết định tự tử để giải thoát bản thân, cô dường như vẫn chưa tìm thấy sự bình yên, bởi những ồn ào sau đó vẫn dai dẳng bám lấy tên cựu thành viên nhóm Kara. Trong khi vụ mẹ và anh trai tranh chấp quyền thừa kế vẫn chưa đến hồi kết, nhiều tình tiết mới liên quan đến vụ bạn trai bạo hành, đe dọa phát tán clip “nóng” của Hara được hé lộ khiến dân mạng vô cùng phẫn nộ. Cụ thể, bạn trai cũ của Hara, nhà tạo mẫu tóc Choi Jong Bum, bị cáo buộc đe dọa phát tán clip “nóng” của nữ idol quá cố. Thậm chí, y còn ép CEO công ty quản lý của Hara phải quỳ xuống xin lỗi. (XEM CHI TIẾT)

Đạo diễn Lê Hoàng và luật sư Trương Thị Hòa bàn về 'Bảo vệ con ngoài giá thú'

Với chủ đề “Bảo vệ con ngoài giá thú”, chương trình Chuyện Cuối Tuần đã có cuộc gặp gỡ và tranh luận của đạo diễn Lê Hoàng và nữ luật sư Trương Thị Hòa - người nổi tiếng với những vụ bảo vệ quyền lợi cho trẻ em. Mở đầu chương trình, đạo diễn Lê Hoàng đã nêu lên một thực trạng là có những đứa con ngoài giá thú chịu nhiều thiệt thòi cả về tình cảm lẫn vật chất và mong manh về mặt pháp luật. Tuy nhiên, luật sư Trương Thị Hòa cho biết, về mặt pháp luật, con ngoài giá thú vẫn được bảo vệ quyền và nghĩa vụ đầy đủ. Bà cho biết, trong các văn bản pháp luật không có từ “con ngoài giá thú”, đó chỉ là khái niệm bình dân đời thường nói đến người con không có trong hôn nhân hợp pháp, không nằm trong thời kỳ hôn nhân của vợ chồng. (XEM CHI TIẾT)

Mr Đàm bất ngờ tung MV, gửi thông điệp đáng suy ngẫm trong mùa dịch COVID-19

Kể từ ngày đại dịch COVID-19 có những diễn biến phức tạp ở Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung, các y bác sĩ đã làm việc vất vả kể cả ngày và đêm ở đầu chiến tuyến chống dịch; để tri ân những hi sinh to lớn của đội ngũ y tế nước nhà, mới đây, Đàm Vĩnh Hưng đã đăng tải MV “Áo trắng thiên thần” trên kênh Youtube của mình. Nam ca sĩ chia sẻ rằng đây là sản phẩm anh muốn gửi tặng những y bác sĩ đang oằn mình chiến đấu với đại dịch. Anh cho biết:“Cảm ơn các anh, chị đã chịu nhiều hi sinh, dốc hết lòng vì sinh mệnh của rất nhiều người khác. Thông qua đây, Hưng cũng muốn kêu gọi các khán giả 1 điều rằng: “Họ vẫn đi làm vì chúng ta, nên chúng ta hãy ở nhà vì họ”, cùng chung tay vượt qua mùa dịch này!”. (XEM CHI TIẾT)

Hoa hậu được chồng đại gia tặng biệt thự 100 tỷ sinh con thứ 6

Trên trang cá nhân, Hoa hậu Oanh Yến hạnh phúc chia sẻ hình ảnh và thông tin vừa hạ sinh con trai thứ 6 cho chồng đại gia, Tân Long. “Con tên Nhật Nguyễn, con chào đời lúc 16h, cân nặng 3,7kg bằng biện pháp mẹ con muốn gây mê, hôm nay con nghe nói là con đuợc sinh ra trong 1 cơn mưa tầm tã bên ngoài. Ngày thật đáng nhớ 09/04/2020, và con xin kính chào thế giới mới thật xinh đẹp của con ạ”, Oanh Yến viết. Theo đó, người đẹp vượt cạn bằng phương pháp sinh mổ tại bệnh viện Quốc tế. Con trai được vợ chồng Oanh Yến đặt tên là Nguyễn Hồ Quang Nhật. (XEM CHI TIẾT)

Diễm My 9x nói về ra Bắc đóng ‘Tình yêu và tham vọng’ và chuyện yêu xa đã 3 năm

Trả lời Tiền Phong về câu hỏi “Trước khi quyết định ra Bắc đóng phim, Diễm My đã bị dọa về cách làm việc giữa hai miền Nam - Bắc khác nhau?”, Diễm My 9x cho biết: “Đúng là nhiều người đã hù dọa khi biết tôi ra Bắc đóng phim, họ nói ngoài này mọi người khó tính lắm. Nhưng khi làm việc chung thì tôi thấy hóa ra mọi người rất thân thiện, thoải mái, cởi mở và yêu thương mình. Điều này còn vượt cả kỳ vọng của tôi. Nếu như ở miền Nam mọi người làm việc với nhau theo quan hệ hợp tác thì ở ngoài Bắc, bên cạnh công việc, mọi người còn coi nhau như một gia đình, không khí lúc nào cũng vui vẻ. Hồi đầu, tôi chưa quen với cách mọi người nói đùa nên bị trêu là ngố, giờ thì khả năng “nhảy số” đã nhanh hơn rất nhiều (cười)”. (XEM CHI TIẾT)

MC Quyền Linh 'vẫn nợ cuộc đời này vô số những yêu thương'

Mới đây, MC Quyền Linh chia sẻ hình ảnh nằm nghỉ trên võng giữa vườn dừa ở một vùng nông thôn. Bên cạnh nam MC là đôi dép tổ ong quen thuộc. Nở nụ cười, MC Quyền Linh chiêm nghiệm: “Hơn 20 năm mưu sinh tất bật, lăn lộn giữa dòng đời xuôi ngược khắp mọi nẻo đường đất nước, len lỏi vào tận trong những ngõ ngách của cuộc sống, tận trong những trái tim của những mảnh đời bất hạnh và những số phận kém may mắn... Linh cảm giác mình quá bé nhỏ, nhỏ như vô số hạt cát trên thế gian này, như 1 áng mây, 1 cơn gió thoảng qua trong cõi nhân sinh. (XEM CHI TIẾT)

Lộc Liên

Tổng hợp