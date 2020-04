Showbiz 21/4: Hoa hậu Playboy qua đời ở tuổi 33 nghi do tự tử

Quảng cáo

Hoa hậu Playboy qua đời vì ở tuổi 33 nghi do tự tử

Hôm 20/4, TMZ đưa tin Ashley Mattingly - cựu người mẫu tạp chí Playboy - đã qua đời ở tuổi 33. Anh trai sinh đôi Billy và chị gái Christy của Mattingly lên tiếng xác nhận thông tin trên với truyền thông. Phía gia đình chia sẻ cựu người mẫu đã tự tử tại nhà riêng ở Austin, Texas, Mỹ. Cô cũng để lại thư tuyệt mệnh cho bạn bè và người thân.

Thông tin từ phía cơ quan có thẩm quyền, Mattingly được phát hiện đã qua đời từ hôm 17/4. Vài ngày sau, tin tức này mới lan đi rộng rãi. Theo đó, một người bạn đã gọi điện báo cảnh sát sau khi không thể liên lạc được với cô, khi phát hiện thì đã quá muộn.

Chia sẻ với TMZ, anh trai Mattingly nói cô đã sống một ở mình ở Austin trong 2 năm qua. Cựu người mẫu phải vật lộn với chứng nghiện rượu. "Tôi luôn biết em gái mình gặp nhiều áp lực. Cô ấy đối mặt với chất gây nghiện. Dù nỗ lực đưa mình trở lại cuộc sống bình thường nhưng cuối cùng em cũng thất bại", anh nói. Theo thông tin từ gia đình, người mẫu này đã tự tử. Tuy nhiên, nguyên nhân cái chết của Mattingly chưa được cơ quan có thẩm quyền ra kết luận chính thức.

Trước khi rời ngừng hợp tác với Playboy, cô là ngôi sao của tạp chí dành cho đàn ông. Năm 2011, Ashley Mattingly được vinh danh là Hoa hậu Playboy. Trước đó, người đẹp này từng nhiều lần bị bắt, nộp phạt do say xỉn, lái xe không kiểm soát. Năm 2016, cô từng gây ồn ào vì đâm cùng lúc 4 chiếc ôtô đang đậu ngoài bãi giữ xe.

Ashley Mattingly cũng là nạn nhân của bạo lực. Nam diễn viên Lane Garrison được cho là người gián tiếp đưa cố người mẫu vào con đường nghiện ngập, trầm cảm. Người này từng bị tạm giam 2 tháng vì bạo hành bạn gái. (THEO ZING)

Game show hẹn hò 18+ lọt top 2 xem nhiều trên Netflix Việt Nam

Trong bảng xếp hạng Top 10 xem nhiều trên Netflix Việt Nam vào ngày 20/4, game show hẹn hò 18+ Too Hot To Handle (tựa Việt: Sự cám dỗ nóng bỏng), chỉ đứng sau phim truyền hình Hàn Quốc The King: Eternal Monarch (tựa Việt: Quân vương bất diệt). Đây cũng là chương trình truyền hình thực tế duy nhất trong Top 10 xem nhiều, 9 vị trí còn lại đều phim truyện. Điểm khác biệt của “Too Hot To Handle” so với những show hẹn hò khác là tất cả các thành viên tham gia phải nói “không” với tất cả các cử chỉ yêu đương, từ hôn đến quan hệ tình dục và cả thủ dâm, trong vòng một tháng để giành được số tiền 100.000$ (hơn 2,3 tỷ đồng). Nếu ai phạm luật, số tiền trên sẽ bị trừ đi tương đương với mức độ lỗi vi phạm.(XEM CHI TIẾT)

Cường Đô la hé lộ biệt thự 'khủng' mới xây dành tặng Đàm Thu Trang

Theo Cường Đô la tiết lộ, căn biệt thự được xây mới trên nền đất cũ ở quận 7, Tp.HCM. Căn biệt thự được doanh nhân phố núi gọi là “ngôi nhà hạnh phúc” đã gần hoàn thiện tới 99%. Rất nhiều bạn bè, người hâm mộ gửi lời chúc mừng tới cặp đôi Cường Đô la - Đàm Thu Trang. Có thể nói, sau đám cưới thì căn biệt thự mới lần này một lần nữa minh chứng cho tình yêu mà Cường Đô la dành cho vợ của mình. Sau 2 năm hẹn hò, Cường Đô la và Đàm Thu Trang tổ chức hôn lễ vào tối 28/7/2019 tại một trung tâm tiệc có tiếng ở Tp.HCM. (XEM CHI TIẾT)

YouTuber đình đám của Mỹ tự sát gây bàng hoàng

Cụ thể, mới đây vợ của Steve Cash là Celia Cash DeCosta chia sẻ trên Facebook rằng: “Điều này thật khó khăn. Tôi thậm chí không biết phải nói gì hay làm gì bây giờ. Tôi vừa mất đi người bạn thân, trợ thủ, người yêu, người cố vấn của tôi và mọi thứ quý giá nhất vào sáng nay. Tôi rất đau lòng khi phải thông báo rằng, chồng tôi - Steve Cash đã tự sát vào sáng 16/4/2020… Nhưng mong mọi người hiểu rằng Steve không còn phải chịu đau đớn nữa”. Việc Steve Cash tự sát bằng súng ở tuổi 40 cũng được sở cảnh sát thành phố Nampa của bang Idaho (Mỹ) xác nhận. Sau khi thông tin trên được đăng tải, nhiều người bày tỏ sự bàng hoàng và tiếc thương trước cái chết của Steve Cash cũng như gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình YouTuber này. (XEM CHI TIẾT)

Danh hài Thúy Nga: ‘Tôi nổi tiếng chỉ sau một đêm truyền hình trực tiếp’

Xuất hiện trong chương trình “Chuyện cuối tuần”, danh hài Thuý Nga đã có những chia sẻ xoay quanh quá trình làm nghề của mình. Thuý Nga cho biết, lúc đầu cô thi vào trường Sân khấu vì muốn làm diễn viên, thích nghệ thuật chứ không xác định diễn hài. Tuy nhiên, trong quá trình học ở trường, tham gia diễn phụ cho một số nhóm hài, cô được các đàn anh, đàn chị nhận ra tài năng nên mời vào nhóm. “Đầu tiên, tôi về nhóm Thanh Long Trẻ. Trong tiểu phẩm đầu tiên, tôi diễn với nghệ sĩ Thanh Long. Tôi vào vai một bà già ở quê lên thi hoa hậu. Tôi không ngờ tiểu phẩm đó lại thành công và hot đến vậy. Ngày đó tôi chưa có tên tuổi gì cả, nhưng hễ đi diễn tiểu phẩm đó ở đâu người ta cũng cười nắc nẻ rồi vỗ tay rào rào. Tôi không hiểu vì sao người ta lại thích như vậy”- Thuý Nga kể. (XEM CHI TIẾT)

Đề nghị xử lý kênh Youtube bôi nhọ cộng đồng dân tộc thiểu số

Trong công văn số 455 ngày 17/4, đại diện Ủy ban Dân tộc nêu, thời gian qua nhận được một số phản ánh từ cộng đồng người dân tộc thiểu số về việc một số cá nhân, tổ chức sản xuất đăng tải các tiểu phẩm trên các trang mạng xã hội có nội dung, hình ảnh không phù hợp với truyền thống văn hóa, bôi nhọ hình ảnh đồng bào dân tộc thiểu số, gây bức xúc trong cộng đồng các dân tốc thiểu số, đi ngược với nội dung Khoản 2 Điều 5 Hiến pháp Việt Nam năm 2013: “Các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và gúp nhau cùng phát triển; nghiêm cấm mọi hành vi kỳ thị, chia rẽ dân tộc”. Trong số này có trường hợp kênh Youtube A Hy TV với hơn 721 nghìn lượt theo dõi, có một số video vi phạm những nội dung nêu trên. (XEM CHI TIẾT)

Bị Gia Bảo ẩn ý không ưa Mai Phương, Lan Phương nói gì?

Lan Phương chính thức lên tiếng để tránh việc bị suy diễn sai lệch cho rằng cô không ưa Mai Phương mới bênh vực cha mẹ của cố diễn viên. Theo đó, trong một bình luận trên trang cá nhân của mình, diễn viên Gia Bảo viết: “Hai nàng Mị Châu mà sao ưa nhau được”. Trùng hợp, Lan Phương và Mai Phương từng thay nhau đóng vai Mị Châu trong vở kịch “Nỏ thần”. Chính vì thế, nhiều người cho rằng Gia Bảo đang ẩn ý nói Lan Phương không ưa Mai Phương từ trước. Trên trang cá nhân, Lan Phương thẳng thắn chia sẻ: “Đã 10-15 năm không hề gặp nhau, trước cũng không thân quen gì, (và nói thật tôi cũng không nhớ gì nhiều về họ) mà vẫn có những người cho rằng họ có thể đánh giá tôi là người như thế nào. Mới đây họ chia sẻ thông tin để rồi các trang mạng xã hội lan truyền và suy diễn sai lệch về tôi. (XEM CHI TIẾT)

Đài truyền hình Hàn Quốc xin lỗi vì cố tình chiếu cảnh gợi cảm kích thích để câu khách

Cụ thể, Allkpop đưa tin, vào ngày 19/4, đài truyền hình KBS của nước này đã phải lên tiếng xin lỗi vì những tranh cãi liên quan đến việc nhà đài này cố tình chiếu cảnh gợi cảm đầy kích thích để thu hút khán giả trong bộ phim “Once Again” (Một lần nữa). Theo đó, tại tập 13 và 14 phát sóng vào hôm 18/4, ba nhân vật thuộc tuyến phụ là Lee Yuri (Kim Sora), Kim Ga Yeon (Song Da Eun) và Kang Cho Yeon (Lee Jung Eun đóng) đã mở một cửa hàng kimbap. Để quảng cáo cho cửa hàng của mình, 3 nhân vật này in bảng hiệu giống như hộp đêm và dán ảnh hở hang đầy kích thích trong cửa hàng của mình. Đặc biệt, họ còn diện trang phục diêm dúa rồi đứng ưỡn ẹo để câu khách. Ngay sau đó, đã có rất nhiều khách hàng nam giới kéo đến quán nhưng cốt là để gặp những cô chủ gợi cảm của cửa hàng. (XEM CHI TIẾT)

Lộc Liên

Tổng hợp