Showbiz 24/4: Linh Rin có động thái 'lạ' giữa tin đồn rạn nứt tình cảm với Phillip Nguyễn

Linh Rin có động thái bất ngờ giữa xôn xao rạn nứt tình cảm với Phillip Nguyễn

Mới đây, nhiều người dùng mạng bất ngờ khi không còn tìm thấy tài khoản Instagram của Linh Rin. Theo đó nhiều người cho rằng hot girl này đã khoá tài khoản lại bởi trang Facebook của cô vẫn còn hoạt động. Trong khi đó, về phía Phillip Nguyễn, anh vẫn thường xuyên cập nhật cuộc sống, đặc biệt là công việc của mình trên mạng xã hội, tránh nhắc đến chuyện tình cảm.

Trước đó, cũng trên Instagram của Linh Rin, tất cả hình ảnh của cô đều biến mất, bao gồm cả những tấm chụp cùng bạn trai Phillip Nguyễn và chỉ để lại một tấm ảnh kèm theo dòng trạng thái tâm trạng. “Nếu có thể vì mình buồn mà khóc thì vì ai đó, mình buồn mà khóc cũng dễ hiểu. Nhưng nếu ai đó không vì mình mà mình bởi vậy cũng không vì mình thì đúng là một điều khó hiểu nhất trên đời này. Đúng không? Chỉ là sau cùng, cuộc đời này cốt lõi vẫn dạy chúng ta - dù thắng hay bại, đúng hay sai, được hay mất - cũng không vì đó mà đánh mất sự bình yên của bản thân. Điều vô giá ấy không thể tùy tiện mà đánh mất”, cô viết.

Hành động của Linh Rin khiến nhiều khán giả đồn đoán cô và Phillip Nguyễn chia tay hoặc nảy sinh tranh cãi. Khi Zing liên hệ, Linh Rin ngập ngừng chia sẻ về chuyện tình cảm. Cô cho biết bản thân những ngày qua khá mệt mỏi và đang cần thời gian suy nghĩ thêm. Nữ diễn viên thừa nhận chủ động xóa hình trên Instagram và nói thêm: “Hiện tại, tôi chưa muốn trả lời vấn đề này. Tôi nghĩ câu trả lời sẽ có theo thời gian”. Khi Zing đặt câu hỏi: “Mối quan hệ tình cảm của Linh Rin và Phillip Nguyễn đang trục trặc?”, hot girl đáp: “Tôi nghĩ điều đó cũng rõ ràng mà”.

“Lúc này, tôi muốn cân bằng cuộc sống và có thêm thời gian để suy nghĩ sáng suốt. Tôi chưa thể đưa ra câu trả lời rõ ràng ở hiện tại bởi bản thân tôi cũng đang trốn tránh nó”, cô tâm sự thêm. Phillip Nguyễn, Linh Rin công khai chuyện tình cảm vào ngày 27/8/2019 thông qua video ghi lại khoảnh khắc thân mật bên nhau. Sau đó họ thường xuyên đăng ảnh, bày tỏ tình cảm với đối phương trên mạng xã hội.

Phương Mỹ Chi bị chỉ trích phản cảm khi bôi bánh kem lên khắp mặt, tóc của mẹ

Cụ thể, mới đây, nhân dịp sinh nhật của mẹ, Phương Mỹ Chi và các anh chị em trong gia đình đã lên kế hoạch để tạo bất ngờ cho đấng sinh thành và đăng tải video lên mạng xã hội. Có thể thấy trong video, khi mọi người đang ngồi nói chuyện với nhau thì người giao bánh sinh nhật đến, lập tức Phương Mỹ Chi ra hiệu cho các anh chị tập trung xung quanh mẹ mình rồi bất ngờ giữ chặt mẹ để bôi bánh kem lên cả mặt đấng sinh thành, thậm chí vì bôi quá nhiều, bánh dính hết lên cả tóc và phần ngực áo. Ngay sau khi đăng tải, đoạn video này của Phương Mỹ Chi nhanh chóng vấp phải nhiều luồng ý kiến trái chiều của dư luận. (XEM CHI TIẾT)

Hot girl bị teo cơ, giãn tĩnh mạch chân vì thẩm mỹ

Trên trang cá nhân của mình, hot girl này cho biết mình là người rất coi trọng ngoại hình nên thường xuyên tìm đến các cơ sở làm đẹp để chăm sóc nhan sắc. Tuy nhiên, ngày 13/6/2019 khi đi tiêm filler tạo hình môi, cô được phía cơ sở thẩm mỹ giới thiệu tiêm làm mờ vết thâm do muỗi đốt ở chân và cô đồng ý vì đây cũng là cơ sở cô thường xuyên sử dụng dịch vụ làm đẹp. Nhưng một tuần sau khi tiêm, Mai Sương bắt đầu cảm thấy chân mình có cảm giác nhói như kiến cắn và 3 tuần tiếp thì triệu chứng rõ hơn với những biểu hiện như nổi cục máu, da đổi màu. Nhưng khi cô liên hệ với chủ cơ sở thẩm mỹ thì người này nói không sao cả. Đặc biệt, khoảng 3 tháng sau thì bên chân tiêm của cô đau hơn, phần da ở vết tiêm lõm xuống, gân xanh nổi lên rất nhiều. (XEM CHI TIẾT)

Ca sĩ Trọng Tấn tích cực giúp người nghèo vì từng sống những ngày 'khốn khổ'

Trong khi dịch bệnh ảnh hưởng nặng nề đến cuộc sống của người nghèo, ca sĩ Trọng Tấn đã đứng ra gây quỹ 15 tấn gạo để ủng hộ bà con chịu ảnh hưởng trực tiếp từ dịch COVID-19. Trọng Tấn cho biết, vì từng trải qua những ngày “hơn cả nghèo” nên anh hoàn toàn thấu hiểu khó khăn của “những người khốn khổ”. Kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát, Trọng Tấn đã phải ngừng chạy show và dành phần lớn thời gian cách ly để chăm sóc gia đình. Trọng Tấn thú nhận, từ lúc vào nghề đến giờ, chưa bao giờ phải “treo mic” lâu đến thế. (XEM CHI TIẾT)

Tác giả ‘Nhật ký Vũ Hán’ bị chỉ trích, đe dọa vì phát hành sách ra nước ngoài

Sau khi Vũ Hán bị phong tỏa do bùng phát dịch COVID-19, nhà văn Trung Quốc tên Phương Phương (người bản địa) đã bắt đầu viết nhật ký trực tuyến, tiết lộ về cuộc sống ở Vũ Hán trong những ngày bị tách biệt với thế giới, cũng như giành giật sự sống trước “thảm kịch coronavirus”. Gần đây, tác giả Phương Phương đã đồng ý xuất bản các bài đăng của mình thành sách bằng tiếng nước ngoài. Dự kiến, “Nhật ký Vũ Hán” sẽ ra mắt vào tháng tới, được dịch ra nhiều ngôn ngữ như như Anh, Pháp, Đức… Tuy nhiên, trong khi “Nhật ký Vũ Hán” được mong chờ ở nhiều quốc gia trên thế giới, tại quê nhà Trung Quốc, bà Phương Phương chịu áp lực rất lớn từ dân mạng. (XEM CHI TIẾT)

Rapper Fred the Godson qua đời ở tuổi 35 vì COVID-19

NBC News đưa tin, Fred the Godson qua đời hôm thứ Năm (23/4, giờ địa phương) do những biến chứng của COVID-19, hưởng dương 35 tuổi. Người đại diện của nam rapper đã xác nhận thông tin này. Fred the Godson thông báo dương tính với virus SARS-CoV-2 vào hôm 6/4 trên trang cá nhân, kèm theo bức ảnh dùng máy thở và dòng viết: “Tôi phải ở đây (bệnh viện) với COVID-19. Mọi người hãy cầu nguyện cho tôi nhé!”. Hai ngày sau đó, vợ của anh, LeeAnn Jemmott, tiết lộ với tờ Brooklyn's News rằng, bệnh tình của Fred the Godson có dấu hiệu cải thiện, không cần hỗ trợ 100% bằng máy thở nữa. Tuy nhiên, may mắn đã không mỉm cười với anh. (XEM CHI TIẾT)

Danh hài Thuý Nga: Nghệ sĩ là người nhạy cảm, yêu cuồng loạn hơn nên khổ hơn

Trong talkshow Chuyện Cuối Tuần với chủ đề “Trở thành diễn viên hài, dễ hay khó” mới đây diễn viên hài Thúy Nga đã kể về thời mới chậm chững đạt chân vào với nghề diễn viên. Thuý Nga kể Thúy Nga cho biết, chị tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh TPHCM cùng lứa với Việt Hương, Tiết Cương, Cao Minh Đạt, Hạnh Thúy... Thời ấy có rất ít sân khấu- tụ điểm biểu diễn, vì thế có những lúc, Thúy Nga cảm thấy không biết sẽ đi đâu về đâu. Thậm chí, có người còn vẽ ra cho chị viễn cảnh sẽ về quê ở Nha Trang để… bán ốc. Tuy nhiên, cũng nhờ kiên trì và theo học Nghệ sĩ Minh Nhí mà Thúy Nga dần được phát hiện có năng khiếu diễn hài. (XEM CHI TIẾT)

