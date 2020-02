Showbiz 29/2: Thành Long lên tiếng về tin bị cách ly vì Covid -19 sau tiệc tùng

Quảng cáo

Thành Long lên tiếng về tin bị cách ly vì nhiễm Covid-19

Sau khi mạng xã hội Trung Quốc xôn xao việc Thành Long và nhiều nghệ sĩ kỳ cựu, danh tiếng như Tăng Chí Vỹ, Đàm Vịnh Lân, Phương Trung Tín, Lâm Quốc Bân,... đã bị cách ly do nghi ngờ nhiễm Covid -19. Bởi trước đó, một video ghi lại cảnh Thành Long cùng các nghệ sĩ nói trên tụ tập ăn uống, ca hát và nhảy múa trong một bữa tiệc sau trận đấu giao hữu thường niên của đội bóng ngôi sao Thần Hy được chia sẻ rầm rộ trên khắp mạng xã hội Weibo. Sau đó, có tin đồn 4 người trong số này đã xác định dương tính với Covid -19, do đó những người còn lại đều bị cách ly theo dõi khiến nhiều người hoang mang.



Ngay sau đó, Thành Long đã lên tiếng phủ nhận trên tài khoản Instagram có hơn 2,9 triệu người theo dõi, nam tài tử viết: "Đầu tiên, tôi gửi lời cảm ơn đến sức khỏe của tôi. Tôi vẫn khỏe mạnh và không bị cách ly. Tôi nhận nhiều lời thăm hỏi từ bạn bè và quyết định lên tiếng để mọi người yên tâm. Hy vọng mọi người luôn an toàn, khỏe mạnh".

Bảo Thanh nhận kiếm tiền không bằng ông xã, được chồng mua nhà và xe tặng

Được biết, chồng Bảo Thanh, anh Nguyễn Đức Thắng làm trong ngành công an, bố chồng cô cũng là công an. Khi có người hâm mộ hỏi có phải kinh tế nhà Thanh “phất lên” từ sau khi cô nổi tiếng với “Sống chung với mẹ chồng” hay không, Thanh khẳng định cô kiếm tiền không bằng một phần ông xã. Anh là trụ cột kinh tế chính trong gia đình. Ngoài làm công an, anh kinh doanh phát đạt nên có thu nhập tốt. Thanh cũng nói thêm, về kinh tế, vợ chồng cô độc lập. Cát –xê từ đóng phim, quay quảng cáo Thanh tự giữ. Cô cũng không tìm hiểu quá kỹ về tiền mà chồng kiếm được từ việc kinh doanh bên ngoài. Hai người cưới nhau từ khi Thanh mới 21 tuổi, đang là sinh viên năm 3 trường Đại học sân khấu Điện ảnh. Kể về việc kết hôn sớm, Thanh không ngại khoe lý do “bác sĩ bảo cưới”. (XEM CHI TIẾT)

Panorama Mã Pì Lèng ngang nhiên tồn tại: Coi thường dư luận, thách thức pháp luật

Tổ hợp nhà hàng, nhà nghỉ Panorama Mã Pì Lèng sau nhiều tháng được lôi ra mổ xẻ các sai phạm xây dựng, nay vẫn hoạt động như chưa có chuyện xảy ra. Huyện Mèo Vạc, sở ngành của tỉnh Hà Giang chưa hề xử lý công trình sai phép mọc trong vùng di sản. Mặc dù cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền địa phương khẳng định công trình sai phạm nhưng chỉ sau thời gian ngắn ngừng hoạt động, chủ đầu tư công trình vô tư đón khách trở lại. (XEM CHI TIẾT)

Tim ngỏ ý muốn tái hợp với Trương Quỳnh Anh

Sau thời gian ở Mỹ, Tim về nước thăm con trai. Nam ca sĩ dành nhiều thời gian bên bé Sushi. Trên trang cá nhân, anh chia sẻ khoảnh khắc con học bài, đưa cậu bé đi biển Vũng Tàu. Cùng với những hình ảnh bên con trai, giọng ca Một vòng trái đất cũng ẩn ý thể hiện tình cảm dành cho Trương Quỳnh Anh. "Ngày hôm qua hữu duyên xem được một clip của anh Johnny Trí Nguyễn nói về hạnh phúc. Mới hiểu thì ra mình đang sống với quá nhiều áp lực và gánh nặng. Hạnh phúc là khi mình buông bỏ hết quá khứ, suy nghĩ nhẹ nhàng, tận hưởng hiện tại. Mấy nay, Sushi ngày nào cũng đòi đi bắt ốc, thế là chở con đi biển liền. Hạnh phúc là đây mà bấy lâu ta cứ tìm kiếm xa xôi. Dù vẫn còn thiếu một người rất quan trọng nhưng mình tin đến một lúc nào đó chúng mình sẽ lại đoàn tụ. We miss you", Tim viết.(XEM CHI TIẾT)

Cô gái nhà người ta tập 18: Sau vụ cháy nhà suýt chết, bố con Uyên đoàn tụ

Cô gái nhà người ta tập 18 phát sóng 21h30 tối 28/2 trên VTV3. Ông Bá (Quang Tèo) khóc, nói rằng không dạy được con thà nát rượu còn hơn, tuy nhiên ông cũng chủ động đón con gái về nhà dù trước đó đuổi Uyên đi. Uyên (Phương Oanh) tỉnh dậy nói với Khoa (Đình Tú) rằng trước khi nhà cháy thấy bóng đen ngoài cửa sổ. Khoa lại gạt đi nói Uyên nghĩ nhiều. Uyên cũng thắc mắc với bà Bình rằng không tự nhiên hai nhà cùng bị cháy, nhưng lại chưa tìm ra nguyên nhân vì sao cháy nhà. (XEM CHI TIẾT)

Nghệ sĩ bỏ về, khán giả la ó khi ‘kẻ hiếp dâm trẻ em’ thắng 'Oscar Pháp'

Hôm thứ Sáu (28/2, giờ địa phương), lễ trao giải César Awards lần thứ 45 được diễn ra tại Paris, Pháp. Đây là một giải thưởng điện ảnh lớn được ví như giải Oscar của Pháp, được trao hàng năm cho các cống hiến xuất sắc trong ngành điện ảnh, thuộc nhiều thể loại khác nhau. Tại buổi lễ, hạng mục quan trong “Đạo diễn xuất sắc” thuộc về nhà làm phim Roman Polanski với tác phẩm “An Officer and a Spy”. Tuy nhiên, thay vì tiếng vô tay chúc mừng, phía khán đài nổi lên những tiếng la ó từ các ê kíp làm phim khác và chuyên gia điện ảnh. Nữ diễn viên Adele Haenel gay gắt hơn khi đứng dậy và đi ra khỏi khán phòng. Một vài người khác cũng rời đi ngay sau đó. (XEM CHI TIẾT)

Phương Oanh công khai người yêu đúng ngày phụ nữ tỏ tình 29/2

Cách đây ít giờ Phương Oanh đăng bức hình cô ôm bạn trai nhưng không để lộ mặt người đàn ông của mình. Nữ diễn viên viết: "29/2/2020... Special day... Hạ cánh nơi anh!". Bức hình chỉ sau 2 giờ đăng tải đã thu hút hơn 10 nghìn lượt thích và hàng trăm bình luận. Diễn viên Lan Phương bình luận: "Trời ơi tin lớn, chúc mừng em". Bức hình được công bố đột ngột khiến Bảo Thanh dù rất thân thiết với Phương Oanh cũng phải thốt lên: "Ơ từ đầu như nào? Hoang mang quá". Bảo Hân 'Về nhà đi con' cũng ngạc nhiên viết: "Ơ không thể nào". Còn Thanh Hương - nữ diễn viên thủ vai Lan 'cave' trong 'Quỳnh búp bê' comment: "Ảnh yêu thế, chúc mừng gái ế đã thoát ế". (XEM CHI TIẾT)

Lộc Liên

Tổng hợp