Showbiz 29/9: Ca sĩ Coleen Nolan muốn cắt bỏ ngực

Ca sĩ Coleen Nolan muốn cắt bỏ ngực



Trong talk show Loose Women ngày 28/9, Coleen Nolan ví bộ ngực mình như "hai quả bom hẹn giờ" khi thảo luận về khả năng mắc bệnh ung thư vú như chị gái. "Khi tôi hay tin chị Linda và Anne mắc ung thư, tôi như thể muốn loại bộ ngực mình ra khỏi người. Sau đó, tôi bình tĩnh lại nhưng vẫn thức trắng đêm vì lo lắng. Tôi đang trong giai đoạn lưỡng lự, đấu tranh để đưa ra quyết định có nên cắt bỏ ngực hay không"- ca sĩ người Anh nói. Nolan kể rằng cô thấy kinh khủng vì không còn chọn lựa nào khác. "Khả năng tôi bị ung thư rất cao. Dẫu vậy, tôi rất sợ hãi sẽ mất mạng trên bàn mổ. Việc mất vòng một xem ra cũng kém thẩm mỹ. Quá trình hồi phục đòi hỏi sự lâu dài và tiềm ẩn nhiều biến chứng khác. Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi chết trong quá trình gây mê? Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi cắt bỏ bộ ngực và sau đó tôi bị ung thư ở bộ phận khác?"- Coleen Nolan chia sẻ. (Theo Zing)

Google thay đổi biểu tượng, tôn vinh nghệ thuật cải lương Việt Nam

Nhân ngày Giỗ tổ nghiệp sân khấu năm 2020, Google đổi biểu tượng trang chủ Google Tiếng Việt nhằm tôn vinh cải lương, bộ môn nghệ thuật đậm đà bản sắc văn hóa Việt Nam. Đây là một trong những hoạt động nằm trong chuỗi dự án quảng bá các giá trị Văn Hóa, Nghệ Thuật, Danh Nhân, Thiên Nhiên đặc sắc của Việt Nam. Biểu tượng Google Doodle Cải Lương hôm nay không chỉ tập trung khai thác hai diễn viên trên sân khấu với phong thái hào sảng – những nhân vật chính của sân khấu cải lương, mà còn thể hiện cả dàn nhạc công với những nhạc khí đặc trưng trong cải lương. Những dụng cụ âm nhạc như đàn bầu, đàn cò, đàn kìm, đàn tranh, đàn tỳ bà, sáo, ghi-ta phím lõm, góp phần làm nên cái hồn, cái chất của môn nghệ thuật biểu diễn này. (XEM CHI TIẾT)

Lí do Bệnh viện Quân y 175 lần đầu đồng hành cùng Hoa hậu Việt Nam

Thí sinh của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam (HHVN) 2020 được chăm sóc sức khỏe chất lượng nhất từ đội ngũ bác sỹ của Bệnh viện Quân y 175. Trung tá, bác sỹ Lê Minh Phong, đại diện tổ công tác Bệnh viện Quân Y 175 tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2020, cho biết, từ lâu đã biết đến uy tín cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, nhưng đây là năm đầu tiên bệnh viện đồng hành cùng cuộc thi. “Chúng tôi phải đảm bảo an toàn tối đa cho thí sinh tham gia, đặc biệt luôn sẵn sàng các tình huống bất ngờ, đảm bảo dịch COVID-19 không ảnh hưởng tới cuộc thi Hoa hậu Việt Nam", bác sỹ Lê Minh Phong nhấn mạnh, đồng thời khẳng định thí sinh và Ban tổ chức cuộc thi luôn được trải qua quy trình an toàn như đo thân nhiệt, sát khuẩn trước mỗi hoạt động. Trao đổi tại buổi sơ khảo phía Bắc cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2020, bác sỹ Lê Minh Phong cho biết thêm, ngoài nhiệm vụ cứu chữa thương - bệnh binh, chăm sóc sức khỏe người dân sinh sống khu vực phía Nam, Bệnh viện Quân y 175 còn thực hiện nghĩa vụ quốc tế là duy trì nhân lực cho bệnh viện dã chiến của Liên Hợp quốc. (XEM CHI TIẾT)

Thí sinh vượt hơn 1.000 km tham dự Sơ khảo phía Bắc Hoa hậu Việt Nam 2020

Thí sinh Phan Anh Thư sinh năm 2000, cô là Thủ khoa đầu vào ngành Thiết kế nội thất, khoa Mỹ thuật Công nghiệp, Đại học Tôn Đức Thắng Tp.HCM. Khá bất ngờ khi Anh Thư tiết lộ, cô đã đặt vé máy bay gấp từ Sài Gòn để kịp bay ra Hà Nội dự Sơ khảo phía Bắc cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020. “Sau Sơ khảo phía Nam, em mới quyết định tham gia cuộc thi nên gấp rút chuẩn bị hồ sơ để kịp ghi danh tại Sơ khảo phía Bắc. Trước đó, em khá phân vân vì muốn hoàn thành việc học cũng như công việc ở trung tâm dạy vẽ. Tuy nhiên, sau khi suy nghĩ, em quyết định cho mình và thanh xuân của mình thêm một cơ hội để trải nghiệm”- Anh Thư nói. Anh Thư tiết lộ, hiện cô đang hợp tác mở một trung tâm dạy vẽ cho các bạn học sinh luyện thi năng khiếu. Bên cạnh đó, hàng tháng, trung tâm của Anh Thư tới những nơi vùng sâu, vùng xa và làng trẻ SOS để dạy miễn phí cho các em nhỏ. (XEM CHI TIẾT)

Thí sinh Hoa hậu Việt Nam bật khóc khi gặp Á hậu Thuỵ Vân và tiết lộ bất ngờ

Thí sinh Phạm Thị Uyên, sinh năm 2001, đến từ Tuyên Quang. Cô là sinh viên năm 2 trường Đại học Xã hội và Nhân văn, chuyên ngành Tôn giáo. Từ vòng hồ sơ, Uyên khá rụt rè và ngại ngùng khi tiếp xúc với truyền thông vì lý do cô giấu ba mẹ việc đi thi Hoa hậu. Uyên rưng rưng thổ lộ: “Em sợ mẹ biết em thi Hoa hậu sẽ kỳ vọng nhiều. Nếu em phải dừng bước, sẽ khiến mẹ buồn. Đó là lý do em không nói với ba mẹ về việc thi Hoa hậu. Mong muốn của em là được mặc áo dài trình diễn trên sân khấu Hoa hậu Việt Nam để mẹ thấy em qua ti vi vì đây là ước mơ của mẹ nên em có nhiều băn khoăn, trăn trở". Rời phòng BGK, Uyên có chút lo lắng vì cho rằng mình đã khóc quá nhiều. “Dù chiều nay có kết quả ra sao đi nữa, em vẫn thấy vui vì em đã được thay mẹ bày tỏ niềm yêu thích của mẹ em với chị Thuỵ Vân rồi. Em sẽ cố gắng để thay mẹ thực hiện ước mơ là trở thành thí sinh Hoa hậu Việt Nam và mặc áo dài trên sân khấu cuộc thi này”- Uyên tâm sự. (XEM CHI TIẾT)

Vợ chồng Beckham gây tranh cãi vì xây hồ trong khuôn viên điền trang gần 180 tỷ

Gia đình Beckham dành phần lớn thời gian trong năm tại điền trang trị giá 6 triệu bảng Anh (gần 180 tỷ đồng) ở Cotswolds (Anh). Họ ở đây trong suốt thời gian cách ly xã hội do dịch COVID-19. Do đó, cặp đôi nổi tiếng rất chịu khó đầu tư tiền bạc để tân trang cho ngôi nhà thuộc vùng nông thôn. Kế hoạch đề ra bao gồm cổng chính có an ninh túc trực 24/24, hồ nước, đường hầm dưới lòng đất và hầm rượu. Hiện tại, hồ nước hình trái tim đang trong quá trình thi công, giúp mở rộng diện tích điền trang. Hình ảnh chụp được cho thấy, các máy xúc tiến hành đào hàng tấn đất đá trước khi tạo hình và hoàn thiện. Nhưng công việc tưởng chừng như đơn giản, lại gặp nhiều trắc trở. Hồi tháng trước, nguồn tin của The Sun cho biết, chính quyền địa phương cảnh báo vợ chồng David và Victoria việc thi công chỉ có thể diễn ra từ tháng 8/2020 đến tháng 2 năm sau để bảo vệ chim yến. Điều đó có nghĩa, nếu công việc không hoàn thành trước hạn, các công nhân sẽ phải tạm nghỉ việc trong 6 tháng. (XEM CHI TIẾT)

Nữ thần tượng Nhật Bản chụp ảnh hở ngực táo bạo trên tạp chí người lớn

Shiroma Miru, thành viên của nhóm nhạc NMB48 và được nhiều khán giả biết đến khi tham gia show sống còn “Produce 48” của Mnet. Tuy chỉ dừng chân ở vị trí thứ 20 và không giành được suất debut cùng IZ*ONE, nhưng ít nhiều cô đã tạo được dấu ấn trong lòng người xem, nhất là fan Kpop. Trở về Nhật Bản hoạt động, Miru táo bạo “lột xác” đầy nóng bỏng khi chụp loạt hình nude trên tạp chí đàn ông Playboy. Mỹ nữ buông tóc xõa dài, để ngực trần hờ hững, khác hoàn toàn với hình ảnh đáng yêu, ngây thơ trên sóng truyền hình Hàn Quốc. Trước đây, Miru cũng thường xuyên xuất hiện trên tạp chí để khoe những bộ cánh “rực lửa”. Sở hữu thân hình quyến rũ, vòng nào ra vòng nấy, nữ thần tượng tích cực được công ty chủ quản lăng xê. (XEM CHI TIẾT)

