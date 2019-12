Công nhận 422 GS, PGS năm 2019: Hai giáo sư trẻ nhất đều 38 tuổi

Quảng cáo

Theo đó có 73 ứng viên đạt tiêu chuẩn Giáo sư và 349 ứng viên đạt tiêu chuẩn Phó giáo sư.



Trước đó, Hội đồng Giáo sư Nhà nước công bố có 75/82 ứng viên Giáo sư đạt chuẩn. Trong số này có 1 trường hợp đặc cách đặc biệt là Phó giáo sư Phạm Minh Chính.



Theo quy định, với trường hợp đặc biệt, Thủ tướng sẽ có quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn GS cho Phó giáo sư Phạm Minh Chính. Ngoài ra có 1 trường hợp ứng viên đủ điều kiện xét công nhận Giáo sư nhưng có đơn xin rút vì lý do cá nhân. Chính vì vậy, quyết định chính thức chỉ có 73 ứng viên đạt tiêu chuẩn Giáo sư 2019.



Năm nay, hai Giáo sư trẻ nhất đều 38 tuổi. Một Giáo sư đến từ ngành Toán và một giáo sư liên ngành hóa học - thực phẩm.



PGS trẻ nhất năm nay đến từ ngành Toán, 31 tuổi.



Theo báo cáo của Văn phòng Hội đồng GSNN, năm 2019, có 98 Hội đồng GS cơ sở có ứng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS với 725 ứng viên, trong đó có119 ứng viên GS, 606 ứng viên PGS.



Sau khi thẩm định hồ sơ, đánh giá ngoại ngữ, đánh giá báo cáo khoa học tổng quan từ có 440 ứng viên Giáo sư (GS), Phó Giáo sư (PGS) (82 ứng viên GS, 358 ứng viên PGS) từ 26 HĐGS ngành, liên ngành được đưa vào danh sách đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2019. Riêng HĐGS ngành Khoa học Quân sự và Khoa học An ninh đề nghị 47 ứng viên (01 ứng viên GS, 46 ứng viên PGS) nhưng chưa tổ chức xét tại kỳ họp lần này do chưa có hướng dẫn cụ thể theo quy chế đặc thù của cấp trên.



Sau khi tiếp nhận hồ sơ ứng viên từ các Hội đồng GS ngành, liên ngành, Văn phòng Hội đồng GSNN đã phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Thường trực các Hội đồng GS ngành, liên ngành kiểm tra, rà soát minh chứng của toàn bộ hồ sơ ứng viên, báo cáo Thường trực Hội đồng GSNN trước khi trình Hội đồng GSNN xét và công nhận.



Năm 2019 là năm đầu tiên thực hiện Quyết đ ịnh số 37/2018/QĐ-TTg về quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh GS, PGS; Thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh GS, PGS.

Đánh giá chung cho thấy, về cơ bản các Hội đồng GS cơ sở, Hội đồng GS ngành, liên ngành đã tuân thủ nghiêm túc các quy định tại Quyết định 37, Thông tư 04 của Bộ GDĐT, các Nghị quyết của Hội đồng GS nhà nước, Thường trực Hội đồng GS nhà nước, các Kết luận của Chủ tịch Hội đồng GS nhà nước tại các phiên họp của Hội đồng và Thường trực hội đồng. Về cơ bản, chất lượng ứng viên năm 2019 khá tốt, năng lực ngoại ngữ có nhiều tiến bộ, hầu hết các ứng viên có công trình nghiên cứu khoa học đăng trên các tạp chí quốc tế uy tín thuộc danh mục ISI, Scopus.



Năm 2019, việc công khai thông tin ứng viên đạt tiêu chuẩn trên trang thông tin điện tử của các cơ sở giáo dục đại học và trang thông tin điện tử của Hội đồng GS nhà nước đã phản ánh tính công khai, minh bạch của quá trình xét đạt tiêu chuẩn GS, PGS. Những thông tin phản biện từ xã hội, cộng đồng các nhà khoa học,… là nguồn thông tin hữu ích giúp các đơn vị chức năng lựa chọn những ứng viên đủ điều kiện và xứng đáng đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2019.

Nghiêm Huê