Đề xuất không tăng giá SGK mới năm học 2020-2021

Bộ GD&ĐT dự kiến 30/6 kết thúc năm học Thông tin từ Bộ GD&ĐT cho biết thời gian kết thúc năm học 2019 - 2020 dự kiến là ngày 30/6 và kỳ thi THPT quốc gia dự kiến từ ngày 23/7 đến 26/7.

Yêu cầu thu hồi thông báo kỷ luật cô giáo đăng ảnh học sinh đeo khẩu trang giấy Chiều 22/2, trao đổi với Tiền Phong, ông Nguyễn Trọng Hoàn, Chánh văn phòng Sở GD&ĐT Nghệ An cho biết, tiếp thu ý kiến báo chí phản ảnh, phía sở đã yêu cầu lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện Kỳ Sơn xem xét thu hồi thông báo kỷ luật cô giáo đăng ảnh học sinh đeo khẩu trang giấy gây xôn xao dư luận.

Bộ Y tế yêu cầu các trường đại học trực thuộc mở lại cửa từ 1/3 Bộ Y tế đã có chỉ đạo hiệu trưởng các trường đại học trực thuộc bộ chuẩn bị các phương án để đón sinh viên trở lại giảng đường từ ngày 1/3.

Nhiều địa phương cho học sinh trở lại trường đầu tháng 3 Về thời điểm cho học sinh, sinh viên đi học trở lại, hiện các địa phương đang có ý kiến khác nhau. Căn cứ tình hình thực tế đa số các tỉnh, TP muốn cho học sinh, sinh viên đi học trở lại vào đầu tháng 3. Riêng TPHCM đề nghị cho học sinh nghỉ hết tháng 3.

Tuyển sinh khối ngành quân sự: Lần đầu tiên thí sinh được đổi nguyện vọng Ban tuyển sinh quân sự, Bộ Quốc phòng vừa có thông báo chỉ tiêu tuyển sinh và những điều cần biết năm 2020 đối với khối ngành quân sự.

Theo văn bản số 115/BGDĐT –KHTC ngày 14/1/2020, Bộ GD&ĐT kiến nghị: “Chính phủ giao Bộ Tài chính đề nghị các nhà xuất bản thực hiện kê khai giá theo Luật Giá 2012.Trong đó, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, trình Chính phủ về mức giá kê khai SGK theo chương trình giáo dục phổ thông mới đảm bảo không vượt mức giá kê khai của bộ SGK của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã bán ra thị trường cho năm học 2019-2020. Vận dụng định mức biên soạn của bộ SGK hiện hành để rà soát mức giá kê khai của bộ SGK mới”.Bộ GD&ĐT cũng kiến nghị Chính phủ giao Bộ Tài chính phối hợp với Bộ GD&ĐT báo cáo Chính phủ, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, bổ sung mặt hàng SGK vào danh mục do Nhà nước định giá. Hình thức định giá là giá tối đa, cơ quan có thẩm quyền định giá tối đa là Bộ Tài chính để thực hiện từ năm 2021.Về đề xuất của Bộ GD&ĐT, ngày 20/2, Bộ Tài chính có văn bản gửi các nhà xuất bản, “truyền đạt” lại đề xuất mà Bộ Giáo dục đưa ra.Bộ Tài chính đề nghị các nhà xuất bản tham gia công tác biên soạn, in ấn, phát hành SGK mới phải kiểm soát chặt chẽ chi phí sản xuất kinh doanh; chủ động triển khai các biện pháp chi phí, xác định giá sách giáo khoa đảm bảo nguyên tắc cân đối hài hòa giữa lợi ích kinh tế doanh nghiệp và mục đích phục vụ xã hội.

