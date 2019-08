Điểm nhấn giáo dục: Gian lận thi ở Hòa Bình, những ai bị 'sờ gáy'

Quảng cáo

Hòa Bình lần đầu tiên 'gọi tên' 5 cán bộ có con được nâng điểm



Trong thông báo của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hòa Bình về việc thi hành kỷ luật cán bộ, đảng viên thuộc diện Tỉnh ủy, Ban thường vụ Tỉnh ủy quản lý liên quan đến sai phạm trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 - 2018 tỉnh Hòa Bình, lần đầu tiên, 5 cán bộ có con được nâng điểm được “gọi tên”. (xem chi tiết)

Gian lận thi cử tại Hòa Bình: Kỷ luật Phó Chủ tịch tỉnh và Giám đốc Sở giáo dục

Tỉnh ủy Hòa Bình đã kỷ luật cảnh cáo đối với Phó Chủ tịch tỉnh Bùi Văn Cửu và đề nghị Ban Bí thư kỷ luật đối với Giám đốc Sở GD&ĐT Bùi Trọng Đắc, hai phó giám đốc Sở GD&ĐT do liên quan vụ gian lận thi cử. (xem chi tiết)

Học sinh Việt Nam lọt top điểm cao nhất tại Olympic Hóa học quốc tế 2019



Thông tin từ Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD&ĐT cho biết, cả 4/4 học sinh đội tuyển quốc gia Việt Nam tham dự kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế năm 2019 đều giành huy chương, trong đó có 2 Huy chương Vàng và 2 Huy chương Bạc. (xem chi tiết)

45 trường Đại học tiếp tục được đào tạo cao đẳng năm học 2019-2020

Đó là thông tin vừa được Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương Binh và Xã hội, Lê Quân chia sẻ với Tiền Phong. Theo Thứ trưởng Lê Quân, sáng nay, ông đã đạo Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội rà soát căn cứ pháp lý đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật. (xem chi tiết)

Sóc Sơn thay đổi hình thức tuyển viên chức: Giáo viên vẫn hoang mang

UBND huyện Sóc Sơn vừa có báo cáo đề xuất thay đổi hình thức tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2019. Theo đó, ngày 11/7/2019, Ban Thường vụ Huyện ủy đã có thông báo về công tác tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2019 là tổ chức thi tuyển đối với tất cả các đối tượng tham gia tuyển dụng.(xem chi tiết)

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Kỳ thi THPT quốc gia năm nay tốt hơn, nề nếp hơn

Phát biểu tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 diễn ra ngày 1/8, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 đã được ngành Giáo dục phối hợp với các cấp, các ngành và các địa phương tổ chức tốt hơn, nề nếp hơn, chất lượng hơn so với kỳ thi năm 2018. (xem chi tiết)

Cả nước có 204 bài thi trắc nghiệm thay đổi kết quả sau phúc khảo



Đến 17h00 chiều nay 1/8/2019, tất cả 63 Hội đồng thi của 63 tỉnh/thành phố đã hoàn thành việc phúc khảo bài thi và công bố kết quả cho thí sinh. Theo đó, số liệu cơ bản về phúc khảo trong toàn quốc được thống kê tổng hợp từ các báo cho thấy tổng số bài thi đã phúc khảo là 57.639; trong đó tổng số bài thi trắc nghiệm là 40.887.



Tổng số bài thi trắc nghiệm có thay đổi kết quả sau phúc khảo là 204 bài thi; chiếm tỷ lệ 0.5%.

100% các bài thi trắc nghiệm đề nghị được phúc khảo tại 32 Hội đồng thi có kết quả phúc khảo không thay đổi so với kết quả ban đầu.(xem chi tiết)

Mở lớp học trái phép, cô giáo đánh bầm tím học sinh



Mặc dù có bằng Đại học Sư phạm nhưng bà Lê Thị Chiều không đăng ký mở lớp dạy học. Trong quá trình dạy thêm, do học sinh nói ngọng và hay quên nên bà Chiều dùng thước đánh vào chân tay và dúi đầu em H. (9 tuổi) khiến cơ thể em này bị bầm tím nhiều chỗ. (xem chi tiết)

Khởi tố, bắt giam hiệu trưởng Đại học Đông Đô

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam ông Dương Văn Hòa, hiệu trưởng Đại học Đông Đô để điều tra về hành vi “Giả mạo trong công tác” quy định tại Điều 359 Bộ luật Hình sự năm 2015. (xem chi tiết)

Đỗ Hợp (t/h) ​