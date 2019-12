Giáo viên, học sinh lo lắng về ăn mày mặt đen cầm đầu gà gây náo loạn

Hai thanh niên đóng giả “ăn mày mặt đen” để câu like trên mạng xã hội

Sau khi rủ bạn hóa trang, bội mặt đen, cầm đầu già để chụp ảnh đăng Facebook nhằm mục đích câu like, nam thanh niên đã bị công an mời lên làm việc.

Tại xã Hồng Lạc, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương, một thanh niên có tài khoản facebook Bin Bảnh đăng hình ảnh “ăn mày mặt đen” đăng lên mạng xã hội kèm theo thông tin “Bọn này về đến Hồng Lạc rồi”.

Sau khi đăng tải, bức ảnh khiến dân tình xôn xao, nhiều người cảnh báo người thân dù chưa biết thực hư vụ việc. Sáng 6/12, ông Vũ Xuân Hào, Chủ tịch UBND xã Hồng Lạc cho biết Công an huyện Thanh Hà đang vào cuộc xác minh hai thanh niên đóng giả “ăn mày mặt đen” để câu like trên mạng xã hội.

Qua điều tra, lực lượng công an xác định người tung hình ảnh này lên mạng xã hội là Đặng Như Chiến (19 tuổi ở xã Hồng Lạc). Ngay sau đó, công an mời nam thanh niên này lên trụ sở làm việc.

Tại trụ sở công an, Chiến cho biết đã rủ rê một nam thanh niên tên Xuân 17 tuổi ở xã Hồng Lạc đóng giả làm “ăn mày mặt đen” đứng trước cổng Trường Mầm non Hồng Lạc. Sau đó, Chiến chụp ảnh lại và đăng lên mạng xã hội bằng tài khoản cá nhân để câu like. Hiện Công an huyện Thanh Hà đang củng cố hồ sơ, tiếp tục điều tra và xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.