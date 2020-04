Ống nhựa 'chở' con chữ cho học sinh vùng cao mùa COVID-19

Quảng cáo

Thời gian qua, việc học tập của học sinh trên địa bàn tỉnh Yên Bái bị ảnh hưởng lớn do đại dịch COVID-19 gây ra.



Để duy trì kiến thức cho học sinh, ngoài việc tiếp sóng các chương trình dạy học trên truyền hình dành cho học sinh lớp 9 và lớp 12, Sở GD&ĐT tỉnh tổ chức biên tập 33 bài giảng, chuyên đề ôn tập dành cho học sinh lớp 12, đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Cổng Thông tin điện tử và Fanpage của Sở.



Kể từ khi nghỉ học để phòng, chống dịch COVID-19, học sinh Trường tiểu học và THCS số 2 Hồng Ca, huyện Trấn Yên vẫn đều đặn nhận bài tập qua chiếc ống nhựa treo trước cửa nhà vào sáng thứ hai hằng tuần.



Đây là sản phẩm sáng tạo của các thầy cô trong trường đối với việc cố gắng giúp học sinh không đến trường nhưng không dừng việc học.



Dù mỗi tuần chỉ một buổi, nhưng các em đều hào hứng và làm bài tập rất đầy đủ. Hoạt động giao bài tập vào ống nhựa treo trước cửa nhà các em học sinh được triển khai điểm từ đầu tháng 3/2020, tại các tuyến đường thuận tiện gần trường học.



Hồng Ca là một xã vùng đặc biệt khó khăn, sóng điện thoại phập phù, nhiều gia đình người H’Mông không có mạng viễn thông, nên việc dạy học qua truyền hình hoặc internet là không tưởng.



Sau khi họp nhà trường, các giáo viên đã hiến kế dùng ống nhựa đựng bài tập, giáo viên trực tiếp đưa đến treo ngoài cổng từng nhà, sau đó lại thu lại để kiểm tra kiến thức học sinh.



Việc làm này được đồng bào phấn khởi ủng hộ, bởi con em phải nghỉ học cách ly xã hội, nhưng không gián đoạn kiến thức.



Nhờ vậy, hơn 400 học sinh của cả hai khối lớp đều được tiếp nhận kiến thức đều đặn, không bị đứt đoạn, giúp các em không đi chơi tụ tập rất dễ mất an toàn trong thời kỳ dịch bệnh, vừa thực hiện đúng theo quy định giãn cách xã hội. Với tâm huyết và trách nhiệm, những giáo viên bám bản luôn cố gắng, nỗ lực mỗi ngày nhằm hoàn thành tốt công việc, đem ánh sáng tri thức tới bản làng xa xôi.



Sau khi thấy hoạt động này hiệu quả, nhà trường đã nhân rộng ra cả bốn thôn, gồm: Khe Ron, Khe Tiến, Khuôn Bổ, Hồng Lâu. Đến nay, 100% học sinh nhà trường đều nhận bài tập vào mỗi sáng thứ hai, một tuần sau đó số lượng bài tập ôn luyện được các thầy cô thu lại để chấm, chữa và hướng dẫn tiếp cho học sinh.



Tặng điện thoại cho học sinh có phương tiện học trực tuyến



Trên địa bàn tỉnh Nghệ An vẫn còn rất nhiều trường hợp học sinh thuộc diện khó khăn không thể tham gia các lớp học trực tuyến vì thiếu phương tiện như máy tính, điện thoại thông minh…



Chính vì thế việc “lên lớp” qua mạng của thầy cô xứ Nghệ cũng gặp không ít khó khăn. Trước thực tế trên, nhiều trường học, nhiều giáo viên ở Nghệ An đã làm điều “chưa từng có tiền lệ” khi quyên góp mua điện thoại, máy tính tặng học sinh nghèo để các em có thể tham gia những lớp học trực tuyến.



Tại Trường THPT Nghi Lộc 4, huyện Nghi Lộc, Nghệ An chỉ sau 1 ngày phát động, nhà trường đã vận động được 7 chiếc điện thoại thông minh và 13 chiếc sim 3G để tặng cho học sinh trong trường.



Món quà đến kịp thời đã giúp cho tất cả học sinh trong trường có đủ thiết bị để học trực tuyến và giúp nhà trường triển khai việc dạy học trong mùa dịch hiệu quả.



Trong khi đó, tại kết quả khảo sát thực tế tại Trường THCS Kim Liên, huyện Nam Đàn, Nghệ An vẫn còn khoảng 10-15% học sinh không có các phương tiện hỗ trợ để học và chủ yếu đều rơi vào những học sinh thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo.



Nhà trường đã nghĩ đến việc quyên góp mua điện thoại thông minh, máy tính… để tặng cho học sinh của mình.



Một số giáo viên cũ của trường còn tặng luôn chiếc máy tính xách tay mà thường ngày vẫn hay dùng giúp học sinh nghèo. Chỉ sau 2 ngày kêu gọi, người có ít ủng hộ ít, người có nhiều ủng hộ nhiều, nhà trường đã quyên góp được 20 triệu đồng và một số máy tính, máy Ipad cũ.



Hiện đã có 4 học sinh trong trường đã được nhận những món quà này và trong những ngày tới sẽ có khoảng 10 học sinh nữa được nhận điện thoại.

Nghiêm Huê