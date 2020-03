Bạn trẻ Bến Tre chung sức mang nước ngọt 'cứu mặn' cho người dân

Gần 2000 khẩu trang vải đang được các bạn ĐVTN ở quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ gấp rút may để phát cho học sinh vào đầu tuần sau, khi bắt đầu nhập học trở lại.

Bỏ qua phần lễ do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, Tháng thanh niên năm nay tại Thừa Thiên Huế do Tỉnh Đoàn phát động triển khai đã bắt tay vào thực hiện ngay những công trình, phần việc ý nghĩa trong buổi đầu ra quân, diễn ra vào sáng 8/3 tại vùng biển Thuận An, huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế.