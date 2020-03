Thanh niên Cần Thơ may 2000 khẩu trang phục vụ học sinh phòng dịch

Cán bộ đoàn may khẩu trang

Cán bộ đoàn cắt vải



Theo chị An, khẩu trang y tế đang khan hiếm và giá thành đắt đỏ, nên việc làm này mang thông điệp nhường khẩu trang y tế cho các y, bác sỹ phục vụ bệnh nhân. "Khẩu trang y tế sử dụng 1 lần là bỏ, còn khẩu trang vải sử dụng xong giặt sạch, sát khuẩn thì có thể sử dụng nhiều lần được mà vẫn đảm bảo an toàn", chị An chia sẻ.