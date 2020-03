Gương mặt trẻ Việt Nam và những câu chuyện truyền cảm hứng

110 phút trước

Được biết, năm ngoái, Quang đạt Gương mặt trẻ Triển vọng Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2019, năm nay đang lọt Top 20 của Giải thưởng này, cảm xúc của Quang thế nào? Năm 2019, Quang đã có thành công trong âm nhạc như thế nào để tiếp tục được bình chọn Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2019? (tranduynam90@gmail.com)

Võ Minh Quang: Em cảm thấy mình rất may mắn và hạnh phúc bởi sự cố gắng của em luôn được động viên, khích lệ. Ngoài sự nỗ lực học tập của bản thân em luôn nhận được sự hỗ trợ tối đa của gia đình em và của tất cả các thầy cô giáo của em. Các thầy cô yêu mến đã luôn luôn tạo điều kiện cho em, chỉ dạy, rèn rũa em mỗi ngày, luôn hỗ trợ em hết lòng ạ. Bên cạnh đó em còn được một số người đặc biệt yêu mến luôn thầm lặng giúp đỡ em. Em vô cùng cảm ơn và biết ơn tất cả mọi người ạ. Năm 2019 em đã đạt được một số kết quả nổi bật như:

- Cúp Gương mặt nghệ sỹ năm 2019 do Cục nghệ thuật biểu diễn trao tặng 01/2020.

- Giải Nhất bảng độc tấu Piano lứa tuổi 10 -13 tuổi - Cuộc thi Âm nhạc Mùa thu do Bộ Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức tại Việt Nam 12/2019;

- Giải Nhất bảng Concerto và giải nhì bảng solo piano lứa tuổi 18-29 cuộc thi Putra International Piano Competition tại Malaysia 09/2019, Biểu diễn cùng dàn nhạc Klpacorchestra - Kula Lumpur- Malaysia;

- Giải Nhất bảng 18-24 tuổi cuộc thi Chopin Competition lần thứ 5 tại Thái Lan tháng 7/2019. Đây là lần thứ 5 liên tiếp Minh Quang đạt giải nhất trong các bảng thi, cuộc thi tại Thailand (Giải nhất bảng 13-17 tuổi – Cuộc thi Mozart quốc tế lần thứ 8 tại Thailand tháng 07/2018, Giải nhất bảng 13-17 tuổi cuộc thi Chopin Competition lần thứ 4 tại Thái Lan tháng 11/2017, Giải nhất bảng 10-13 tuổi cuộc thi Chopin Competition lần thứ 3 tại Thái Lan tháng 11/2016. Giải nhất bảng 7-9 tuổi cuộc thi Cuộc thi piano quốc tế Mozart lần thứ 5 của Thailand tháng 07/2015); học viên nhỏ tuổi nhất của Việt Nam đồng thời đạt xuất sắc hai bằng Diploma Licentiate of Trinity College London (Trinity, Vương quốc Anh, tháng 7/2019) và LMuSa - Licentiate of Australian Music Examinations Board (AMEB, Australia, tháng 8/2019);

- Huy chương vàng bảng 11-13 tuổi - Cuộc thi Music quốc tế Manhattan lần thứ 4 “4th Manhattan International Music Competition” tổ chức tháng 06/2019;

- Giải nhất bảng 14-16 tuổi tháng 06/2019, giải nhất bảng 11-13 tuổi tháng 06/2018 - Cuộc thi tài năng trẻ Châu Á & Châu Đại Dương - The Rising Talents of the Asia & Oceania International Mussic Competition in London;

- Giấy khen và Huy hiệu “Người tốt, Việc tốt” năm 2019 của UBND TP Hà nội 05/2019;

- Giấy khen “Thành tích xuất sắc đạt giải cấp QG trong kỳ thi học sinh giỏi năm học 2018-2019” của UBND Quận Ba Đình, TP Hà nội 05/2019;

- Gương mặt trẻ triển vọng lĩnh vực nghệ thuật của Việt Nam năm 2018 của BCH TU Đoàn thanh niên cộng sản HCM 03/2019.