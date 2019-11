Nhiều hoạt động Tôi yêu Tổ quốc tôi trên quê hương Bác Hồ

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” 2019 diễn ra tại 63 tỉnh, thành phố trên cả nước. Trong đó 10 tỉnh, thành được lựa chọn tổ chức điểm Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” cấp trung ương. Nghệ An là điểm thứ 6 của Hành trình dừng chân. Tham dự Hành trình tại Nghệ An có 100 Hội viên, thanh niên tiêu biểu đến từ các tỉnh thuộc cụm Bắc Trung Bộ, cùng gần 2.000 hội viên, thanh niên, học sinh trên địa bàn tỉnh.

Đại diện hơn 600 nghìn thanh niên Nghệ An, anh Chu Đức Thái - Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Nghệ An gửi đến thanh niên cả nước thông điệp: Đoàn kết, nêu cao ý chí tự lực tự cường, tinh thần tự hào dân tộc; ra sức nỗ lực hết mình trong học tập, lao động, góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước trong thời kỳ đổi mới; nguyện tiếp nối và thắp cao ngọn lửa yêu nước của các thế hệ cha anh – Những người đã quên mình ngã xuống cho độc lập đất nước, tự do dân tộc, cho toàn vẹn lãnh thổ quê hương; nguyện ra sức giữ gìn và bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng; phấn đấu hết sức mình cho lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; ngày càng xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Bác Hồ và của Nhân dân.