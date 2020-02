Tuổi trẻ cần làm việc bằng đam mê và tận hiến

“Tận hiến” rồi mới “tận hưởng”

Đại úy Ngô Anh Tuấn (Phó trưởng Công an huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An) chia sẻ, do đặc thù công việc nên việc thường xuyên đối diện với tội phạm hiểm nguy là điều không tránh khỏi. Tuy nhiên, anh luôn tâm niệm làm việc phải bằng tâm huyết, trách nhiệm, vì vậy, trước mỗi vụ án, anh luôn chủ động xây dựng phương án bắt giữ đảm bảo an toàn cho người dân, đối tượng phạm tôi cũng như cán bộ chiến sĩ.

“Tôi thường nói với đồng chí, đồng đội của mình về tâm huyết, có tâm huyết thì mọi việc dù có khó khăn thì sẽ trăn trở tìm cách làm hay, như vậy thành công sẽ đến”, Đại úy Ngô Anh Tuấn nói và cho biết thêm nếu lựa chọn giữa “tận hưởng” và “tận hiến”, anh sẽ chọn “tận hiến” lên trên hết. “Bởi "tận hiến" sẽ có thành công và lúc đó bạn sẽ được hưởng những thành quả mà bạn đã “tận hiến”, Đại úy Ngô Anh Tuấn nói.

Đại úy Ngô Anh Tuấn

Anh Tuấn cho biết, công việc ảnh hưởng tới gia đình là điều không thể tránh khỏi, tuy nhiên bản thân cũng luôn cố gắng để “dung hòa” vun đắp hạnh phúc gia đình.

Việc rơi vào tình huống có lịch hẹn với “nửa kia” nhưng phát sinh công việc đột xuất cũng thường xuyên xảy ra. Lúc đó thì “nửa kia” cũng sẽ tự hiểu công việc đặc thù của lực lượng công an, may mắn cho tôi “nửa kia” của tôi là cùng ngành nên dễ cảm thông, chia sẻ.

“Nếu chấm thang điểm 10 về “người đàn ông của gia đình”, chắc tôi chỉ nhận 7 điểm. Bản thân tôi sau khi lập gia đình đã đi công tác xa hơn 10 năm và giờ cũng vậy, mọi việc ở nhà đều “phó thác” cho vợ. Đó cũng là điều tôi muốn cải thiện, có cơ hội về gần gia đình hơn nhưng công việc đặc thù của ngành công an như vậy”, Đại úy Ngô Anh Tuấn bộc bạch.

Tình nguyện đừng đi “xin”

Với thủ lĩnh nhóm Tình nguyện Niềm tin Hoàng Hoa Trung càng giúp đỡ được nhiều người, bản thân càng cảm thấy vui vẻ. Từ một chàng trai trẻ “tay không”, Hoàng Hoa Trung đã kết nối được hàng vạn nhà hảo tâm trong và ngoài nước thực hiện hàng chục dự án thiện nguyện, như dự án nuôi cơm 12.000 học sinh vùng cao, xây dựng 25 điểm trường.

“Tôi luôn khát vọng học hỏi, vươn lên trong mọi tình huống. Tôi xác định làm từ những việc nhỏ, giúp đỡ 1 người rồi hai người, ba người… cứ như vậy, số người được giúp đỡ ngày càng tăng lên”, anh Trung chia sẻ. Theo Hoàng Hoa Trung, thanh niên cần luôn hướng về sự tích cực, hoàn thiện và luôn hành động thì tốt hơn là phàn nàn, đòi hỏi, không làm gì.

Hoàng Hoa Trung với các em nhỏ vùng cao

Mục tiêu Trung trong năm 2020 là xây 30 điểm trường và thực hiện dự án Sức Mạnh 2.000 đồng với 500.000 người tham gia.

Hoàng Hoa Trung chia sẻ: Jack Ma có câu: "Nếu tôi kiếm của mỗi người Trung Quốc 1$, tôi sẽ trở thành triệu phú". Mình đã thực hành nó: 8.700 người nuôi cơm năm 2019-2020, mình thu mỗi người 50.000 VNĐ để sử dụng vào cơ sở vật chất xây trường, thế là mình có ngay hơn 400 triệu, xây ngay được 3 điểm trường.

Mình thích cụm từ “Hệ Sinh Thái”- của bác Phạm Nhật Vượng. Khi xây dựng Nuôi Em – Xây Trường – Nước sạch – Tủ sách – Đồ chơi cũ – Năng lượng gió mặt trời – Tặng máy tính cũ cho sinh viên vùng núi – Đi ra từ bản tiêu thụ nông sản cho bà con….

Chị Đỗ Minh Nguyện – Giám đốc NGO Live And Learn nói với tôi: "Hãy theo dõi anh Nguyễn Quang Thạch, tìm ra Công Thức". Do đó tôi tự nghĩ ra công thức: 1 người nuôi 1 cháu, 150.000 đồng x 9 tháng = 1.350.000 đồng. Hay mỗi người góp 2000 đồng/mỗi ngày x 365.000 đồng x 2 triệu người đã là 1.400.000.0000 VNĐ ( Một nghìn bốn trăm bốn mươi tỉ đồng), đủ xây toàn bộ trường tạm tại Việt Nam.

Quan điểm của mình là đừng tập trung đi “xin”. Hãy tập trung làm thật tốt, bền vững, dự án tốt sẽ khiến mạnh thường quân tự tìm đến. Hãy ghi lại thông tin, hình ảnh một cách minh bạch, rõ ràng, dễ theo dõi. Đó là cách suốt 11 năm nay chủ trương của nhóm thực hiện. Chứ không hề trông chờ vào việc phải đi kêu gọi nhà tài trợ.

Thành công và cống hiến

Chia sẻ về những tấm Huy chương Vàng, vận động viên bơi lội Nguyễn Huy Hoàng cho rằng, bản thân phải bỏ rất nhiều công sức và thời gian.

“Em phải khổ luyện, có thể nói là rất vất vả; phải tập với cường độ rất cao và dày đặc”, Huy Hoàng nói và cho biết bản thân lúc nào cũng tâm niệm phải học hỏi, nỗ lực nhiều hơn nữa để hoàn thiện bản thân và cống hiến cho đất nước. Chìa khóa thành công là luôn cố gắng.Với Hoàng động lực lớn nhất là gia đình, “em muốn gia đình em có một cuộc sống tốt hơn”.

Nguyễn Huy Hoàng

“Em khuyên các bạn trẻ hãy sống và làm theo những gì mình thích bởi vì khi mình thích thú công việc đó mình sẽ bỏ hết sức lực của mình ra để mà làm và đó cũng là niềm vui mới mỗi ngày nên các bạn cứ làm đi đừng sợ các bạn nhé”, Nguyễn Huy Hoàng nói.

Năm 2020 mục tiêu lớn nhất của Hoàng là Olympic Tokyo sẽ nằm trong top 8 VĐV mạnh nhất.

Nguyễn Khánh Linh (cựu học sinh trường THPT chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa) cũng cho rằng, trách nhiệm của tuổi trẻ đối với đất nước là vô cùng cần thiết. Chỉ có tuổi trẻ mới giúp đất nước phát triển, giàu mạnh hơn và có thể sánh vai với các cường quốc năm châu.

Nguyễn Khánh Linh

Khánh Linh chia sẻ, nếu trở thành một trong những gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2019, em luôn sẵn sàng với nhiệm vụ này.

Đầu tiên em luôn ra sức học tập để có kiến thức thật vững vàng, thứ hai,em xác định phải có hướng đi thật đúng đắn cho nghề nghiệp tương lai của mình để có thể phục dựng cho nước nhà theo hướng tốt nhất phù hợp với năng lực của mình.

Hơn nữa, em ý thức rằng cần phải rèn luyện thể lực, trau dồi đạo đức để làm người có ích cho xã hội. “Cuối cùng, khi đã thành công điều em nghĩ đến là sẽ giúp đỡ những người khác khó khăn hơn mình, để xã hội - đất nước cùng tiến bộ và phát triển”, Khánh Linh bày tỏ khát vọng.

Lưu Trinh