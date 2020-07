Tuổi trẻ TPHCM đồng loạt triển khai các hoạt động chăm lo thiếu nhi

Quảng cáo

Theo đó, từ ngày 19/7 đến 16/8 với chủ đề “Hè vui, khỏe, bổ ích, an toàn”, hoạt động hè của TPHCM năm 2020 diễn ra với các tuyến nội dung trọng tâm, như: tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về truyền thống, lịch sử, đạo đức lối sống, giáo dục pháp luật cho thiếu nhi; tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí, rèn luyện kỹ năng, nâng cao sức khỏe, thể chất cho thiếu nhi; tập huấn các kỹ năng thực hành xã hội, đặc biệt là kỹ năng sinh tồn, kỹ năng thoát hiểm, phòng vệ... và hướng dẫn thiếu nhi tự rèn luyện, bảo vệ sức khỏe, phòng chống dịch bệnh.



Chiến sỹ Mùa hè xanh Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM tổ chức ngày hội vui chơi cho các bạn nhỏ tại Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Tam Bình, quận Thủ Đức vào sáng 19/7

Các bạn nhỏ vui chơi và nhận quà từ các anh chị

Thành Đoàn TPHCM cùng các cơ sở Đoàn, Đoàn trực thuộc cũng tổ chức các hoạt động cho thiếu nhi tham gia tuyên truyền an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng thành phố văn minh, sạch đẹp, an toàn. Tập trung vào chuỗi chương trình “Hành trình cùng bạn an toàn trên đường”, hoạt động “Đội viên, học sinh không xả rác”, “30 phút vì môi trường thành phố xanh – sạch – đẹp”...

Bên cạnh đó, tổ chức các hoạt động chăm lo, hỗ trợ cho thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt, thiếu nhi là con em công nhân lao động, thiếu nhi tại các huyện ngoại thành với chỉ tiêu chăm lo cho ít nhất 30.000 thiếu nhi; Trong đó chú ý phát huy lực lượng tình nguyện viên, chiến sỹ tình nguyện của các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè, lực lượng phụ trách thiếu nhi hè để tổ chức sinh hoạt hè vui tươi, bổ ích cho thiếu nhi.

Ngô Tùng