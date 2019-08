Dịp 2/9, khả năng miền Bắc, Bắc Trung bộ đón mưa bão Podul

Quảng cáo

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, từ ngày 31/8 đến ngày 2/9, khu vực miền Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Riêng khu vực đồng bằng và trung du Bắc bộ từ đêm 31/8 đến đêm 1/9 có mưa rất to. Nhiệt độ dao động từ 23-30 độ C.

Tại các tỉnh miền Trung, từ ngày 31/8 đến ngày 2/9, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Riêng từ ngày 31/8 đến 1/9 các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa rất to, nhiệt độ dao động từ 24-29 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ dao động từ 25-34 độ C.

Ở Khu vực Tây Nguyên và Nam bộ, từ ngày 31/8 đến ngày 2/9, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, riêng ngày 31/8 cục bộ có mưa vừa, mưa to; ngày nắng gián đoạn. Nhiệt độ ở Tây Nguyên dao động 21-31 độ C, Nam Bộ 24-32 độ C.

Cũng theo cơ quan dự báo khí tượng của Việt Nam, khoảng sáng mai (28/8), bão Podul sẽ vào khu vực biển Đông và trở thành cơn bão số 4 trên vùng biển này từ đầu năm đến nay.

Theo Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, dự kiến, ngày 28/8, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và Bộ trưởng NN&PTNT, Phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai Nguyễn Xuân Cường sẽ chủ trì cuộc họp ứng phó với bão Podul.

Nam Khánh ​ ​ ​