Hàng không huỷ hoãn bay, tàu ra đảo dừng hoạt động do bão số 4

Vietnam Airlines thông báo: do ảnh hưởng của cơn bão số 4 (tên quốc tế là Podul), để đảm bảo an toàn, Vietnam Airlines, Jetstar Pacific và Vasco dự kiến điều chỉnh kế hoạch khai thác 17 chuyến bay đến, đi từ các sân bay Vinh, Đồng Hới, Phú Bài (Thừa Thiên Huế) trong ngày 29/8.



Theo đó, Vienam Airlines sẽ hủy 5 chuyến bay giữa Hà Nôi, TP HCM và Huế trong ngày 29/8, gồm VN1374, VN1375, VN1378, VN1379, VN1549. Ngoài ra, hãng sẽ thay đổi thời gian cất cánh của 04 chuyến bay giữa Hà Nội, TP HCM và Vinh (VN1714, VN1715, VN1268, VN1269) trong hôm nay, bay sớm 1 tiếng 15 phút so với lịch khai thác ban đầu. Vietnam Airlines sẽ tăng cường 02 chuyến bay bù giữa TP HCM và Huế trong ngày 30/8 để giải tỏa khách bị ảnh hưởng.

Trong ngày 29/8, Jetstar Pacific sẽ không khai thác: 2 chuyến bay giữa TP HCM và Đồng Hới số hiệu BL516, BL517, 02 chuyến bay giữa TP HCM và Vinh số hiệu BL554, BL555.

Cùng với đó, Vasco sẽ hủy: 2 chuyến bay giữa Hà Nội và Đồng Hới (0V8592, 0V8593) ngày 29/8, 2 chuyến bay giữa Hà Nội và Vinh (0V8312, 0V8313) ngày 30/8.

Bên cạnh các chuyến bay đến, đi từ sân bay Vinh, Đồng Hới, Phú Bài, các chuyến bay nội địa khác của ba hãng cũng có thể bị ảnh hưởng dây chuyển do cơn bão.

Hành khách trên các chuyến bay bị ảnh hưởng được ba hãng hỗ trợ theo quy định, nếu có yêu cầu sẽ được chuyển đổi miễn phí sang các chuyến bay khác trong trường hợp còn chỗ.

Vietnam Airlines, Jetstar Pacific và Vasco sẽ tiếp tục theo dõi tình hình thời tiết và cập nhật trong các bản tin tiếp theo. Ba hãng khuyến nghị hành khách đang có kế hoạch đến, đi từ các sân bay tại miền Bắc và miền Trung trong thời gian này nên thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình thời tiết, thông tin của các hãng nhằm chủ động lịch đi lại. Vietnam Airlines, Jetstar Pacific và Vasco gửi lời cảm ơn đến hành khách đã thông cảm và chia sẻ với tình huống bất khả kháng do cơn bão số 4 để bảo đảm an toàn cho hành khách và chuyến bay.

Theo thông báo của tỉnh Quảng Nam, tại điểm du lịch Quảng Nam tạm dừng các hoạt động vận chuyển hai chiều trên tuyến Cửa Đại - đảo Cù Lao Chàm do ảnh hưởng mưa bão. Theo đó, việc dừng các hoạt động vận chuyển bắt đầu từ hôm nay 29-8. Trước đó, sáng 29-9, Đồn biên phòng Cù Lao Chàm đã huy động 3 tàu đưa tất cả du khách còn lại trên đảo vào đất liền an toàn. Hiện tại, tất cả tàu thuyền du lịch của Hội An đã về neo đậu tránh bão tại cảng Cửa Đại.

Cảng vụ Hàng hải tỉnh Kiên Giang cũng thông báo sáng 29-9, tất cả các loại tàu, phà cao tốc từ Phú Quốc đi Rạch Giá, từ Hà Tiên đi Phú Quốc và ngược lại đã tạm ngưng hoạt động vì ảnh hưởng của bão số 4.

Ngọc Mai- Lê Hữu Việt