Ma trận gọi vốn đa cấp thời 4.0: Nghe công ty nghìn tỷ 'chém gió'

Ðủ chiêu thuyết phục nhà đầu tư xuống tiền



Trong quá trình tìm hiểu các mô hình huy động vốn theo mô hình đa cấp mới ở các địa phương, thông qua những mối quan hệ với những nhà đầu tư có tiền, đã xuống tiền tham gia hệ thống, chúng tôi được giới thiệu đến một số đầu mối thuộc Công ty Cổ phần Macca Nutrition Việt Nam. Đây được coi là một mô hình gọi vốn đầu tư khá nổi tiếng ở khu vực Hà Nội và TPHCM thời gian gần đây với số lượng người tham gia rất đông đảo.

Theo thông tin của chúng tôi có được, với các sản phẩm trà, cà phê hòa tan vị mắc ca được gửi gia công tại nhà máy sản xuất trà túi lọc, Cty Cổ phần Macca Nutrition Việt Nam (gọi tắt công ty) từ năm 2019 đã rầm rộ triển khai huy động vốn theo hình thức đa cấp với sự tham gia của rất nhiều người về hưu, và thậm chí cả sinh viên.

Để tìm hiểu các chiêu trò gọi vốn theo hình thức đa cấp của công ty này, trong vai nhà đầu tư, thông qua một mối đầu tư đã góp vốn vào hệ thống trước đó, chúng tôi được bà Lê Thị Kim Phượng, quản lý kinh doanh của Cty Cổ phần Macca Nutrition Việt Nam tận tình tư vấn. Trước khi tư vấn về mức lãi suất, hình thức gọi vốn, bà Phượng vẽ ra bức tranh tươi sáng về hoạt động của công ty.

Các cuộc gặp trao đổi với chúng tôi sau đó đều diễn ra tại văn phòng đại diện ở tầng 3, tòa nhà số 18 Phạm Hùng (Hà Nội) trong một văn phòng được thiết kế khá bắt mắt, quy củ. Theo một quy trình chung áp dụng với tất cả các nhà đầu tư, trước khi thuyết phục khách hàng, bà Phượng giới thiệu, chuỗi cửa hàng cà phê Macca ngay tầng 1 và kho hàng là một trong những dự án của công ty.

Theo bà Phượng, hiện nay, công ty này có nhiều sản phẩm, gồm sữa, hồng trà, cà phê…được sản xuất tại nhà máy của Cty Cao nguyên xanh ở Củ Chi (TPHCM). Công ty có khoảng 20 sản phẩm các loại, phủ kín các siêu thị trên 61 tỉnh thành cả nước. Vừa giới thiệu, bà Phượng vừa đưa ra các sản phẩm để thuyết phục nhà đầu tư.

Các nhân viên của Macca Nutrition khi tiếp cận chúng tôi đều đồng nhất giới thiệu về những hoạt động kinh doanh đem đến siêu lợi nhuận cho công ty. Theo đó, hiện Macca Nutrition Việt Nam đã ký các hợp đồng mua bán dự án trồng cây Mắc ca và vườn cây Mắc ca ở hàng loạt địa phương phía Bắc và miền Trung…Tuy nhiên, những thông tin cụ thể hơn về quy mô cây trồng, diện tích và địa chỉ cụ thể của vùng nguyên liệu cũng như lượng mắc ca thu hoạch mỗi năm, doanh thu từ chế biến mắc ca ra sao, khi chúng tôi đặt câu hỏi, đều bị phớt lờ hoặc lảng tránh.

“Việc lắp đặt dây chuyền sản xuất mất vài trăm tỷ đồng, công ty dùng lực của người khác để phát triển. Công ty Cao nguyên xanh chuyên sản xuất đồ uống hòa tan, trà túi lọc, Công ty Macca Nutrition hợp tác để sản xuất sản phẩm. Với sự tham gia của các nhà đầu tư, năm 2020, Công ty Macca Nutrition đang xây dựng nhà máy riêng và lắp dây chuyền vào năm 2021 đặt tại Thanh Hóa”, bà Phượng quảng cáo.

Cũng theo người phụ nữ này, sản phẩm của Macca Nutrition Việt Nam đã có mặt tại các siêu thị lớn như: VinMart, Mường Thanh, Lan Chi, Công ty TNHH bán lẻ BRG… với các dòng sản phẩm hòa tan Maccaca cà phê sữa 3in1, Maccaca cà phê dừa, Maccaca cà phê sầu riêng, Maccaca trà sữa matcha, Maccaca Hồng trà sữa… và Macca Nutrition Việt Nam đã ký hợp đồng kinh tế xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc.

Trong lần làm việc sau đó với chúng tôi, bà Phượng hé lộ thêm thông tin: Sau khi làm thương mại, đưa các sản phẩm ra thị trường, công ty bắt tay vào phát triển vùng nguyên liệu, xây dựng nhà máy sản xuất. Vùng nguyên liệu chính của công ty tại Thạch Thành (Thanh Hóa) với diện tích hiện tại khoảng 200ha và sắp tới mở rộng tới 1.000 ha. Dự án của công ty đã được Sở KH&ĐT Thanh Hóa cấp phép. Ngoài ra, công ty còn vùng khác ở các tỉnh như Lạng Sơn với 69 ha cây nguyên liệu mắc ca, trong đó có 2 ha đã trồng, bắt đầu cho thu hoạch.

Các thông tin khi đưa ra giới thiệu với nhà đầu tư đều được nhấn mạnh đến những khoản lợi nhuận nhiều tỷ đồng mỗi năm.

Những màn chuyển nhượng cổ phần tinh vi

Trong các lần hẹn giới thiệu cơ hội đầu tư sau đó khi chúng tôi đặt vấn đề sẽ đầu tư khoản tiền lớn vào công ty, để tăng độ thuyết phục, bà Phượng đưa chúng tôi đến gặp trực tiếp tại phòng làm việc của ông Trần Thanh Tùng - Phó Tổng giám đốc công ty và giới thiệu ông Tùng là người phụ trách mảng nguyên liệu và tài chính của công ty.

“Chúng tôi tập trung vùng nguyên liệu chính ở Thanh Hóa và một số tỉnh khác như Lạng Sơn. Ở Thanh Hóa, chúng tôi đã trồng được 200 ha cây mắc ca tại xã Thành Tân (huyện Thạch Thành). Trong đó, một số cây đã trồng được 7 năm. Đa số diện tích còn lại trồng khoảng 2 năm, khí hậu phù hợp để cây phát triển”, ông Tùng cho biết.

Tuy nhiên, khi chúng tôi đặt những câu hỏi liên quan đến cách vận hành, thu hồi vốn để trả nhà đầu tư trong tương lai ra sao cũng như chứng minh hiệu quả tài chính qua từng năm của công ty và dẫn câu chuyện huy động vốn của công ty đang hoạt động giống mô hình kinh doanh đa cấp trái phép, cả ông Tùng và bà Phượng lập tức lảng vấn đề. Thậm chí, khi được hỏi thẳng về việc hoạt động gọi vốn và trích phần trăm hoa hồng cho người tham gia như vậy có đúng quy định pháp luật, ông Tùng đã cáo bận rút lui khỏi cuộc họp với chúng tôi và chuyển cho bà Phượng trao đổi tiếp.

Sau khi vẽ ra bức tranh màu hồng về sản lượng sản phẩm tiêu thụ, vùng nguyên liệu rộng lớn, dự án nhà máy sản xuất với vốn đầu tư hàng trăm tỷ đồng. Bà Phượng đưa ra phương án đầu tư gồm hợp đồng Chuyển nhượng cổ phần do ông Lê An Trung - cổ đông sáng lập Cty Cổ phần Macca Nutrition Việt Nam và giấy chứng nhận sở hữu cổ phần do Chủ tịch HĐQT Lê An Trung ký.

Đi kèm hợp đồng, giấy chứng nhận cổ phần, Cty Cổ phần Macca Nutrition Việt Nam cấp cho nhà đầu tư bản sao công chứng Quyết định thông qua phương án trả cổ tức cho cổ đông chuyển nhượng của Cổ đông sáng lập theo thông báo chào bán cổ phần của cổ đông sáng lập. Theo quyết định này, nhà đầu tư sẽ được trả cổ tức theo 3 phương án, gồm: nhận cổ tức cố định 24%/năm lợi nhuận ròng đã thực hiện (cổ tức này không phụ thuộc vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty); phương án 2 trả cổ tức theo kết quả hoạt động kinh doanh, căn cứ vào lợi nhuận ròng và phương án phân chia cổ tức được đại hội đồng cổ đông thông qua hàng năm.

Theo bà Phượng, mỗi nhà đầu tư giới thiệu thêm nhà đầu tư mới sẽ được hưởng 5%/tổng vốn nhà đầu tư gọi thêm.

(Còn nữa)

“Với những nhà đầu tư góp vốn vào công ty sẽ được quy đổi thành các cổ phần với lãi suất 2%/tháng và được công ty trả trong thời gian từ ngày 1 đến ngày 10. Sau 24 tháng góp vốn, nếu không tiếp tục đầu tư, có thể bán lại cho công ty. Công ty sẽ mua lại bằng giá trị góp vốn ban đầu. Tiền phần trăm hoa hồng giới thiệu cho những người vào sau thì chị Phượng sẽ trao đổi cụ thể. Môi giới thành công một trường hợp sẽ được hưởng 5%”.

Nhóm PV KT-XH