Nhiều nhóm hàng xuất khẩu tỷ USD sang Hoa Kỳ

Theo thông tin từ Tổng cục Hải quan, từ đầu năm đến 15/8 cả nước có nhiều nhóm hàng xuất khẩu đạt kim ngạch từ 1 tỷ USD trở lên, đáng chú ý có 5 nhóm đạt kim ngạch từ 10 tỷ USD trở lên, tăng 2 nhóm so với cùng kỳ 2018.



5 nhóm hàng xuất khẩu có kim ngạch chục tỷ USD trở lên gồm: Điện thoại và linh kiện; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; dệt may; giày dép; máy móc thiết bị, dụng cụ, phụ tùng.

Điện thoại và linh kiện vẫn là nhóm hàng xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, dù tốc độ tăng trưởng thấp hơn thông lệ nhiều năm. Đến 15/8, tổng kim ngạch xuất khẩu điện thoại và linh kiện đạt 30,33 tỷ USD, tăng 6,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cập nhật theo thị trường của Tổng cục Hải quan hết tháng 7 cho thấy, xuất khẩu nhóm hàng này sang EU (với 28 thành viên) đạt 7,25 tỷ USD, là thị trường lớn nhất nhưng giảm 6,9%.

Trong khi đó, điện thoại và linh kiện xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ đạt trị giá 4,88 tỷ USD tăng 77,8%; thị trường Hàn Quốc đạt 2,82 tỷ USD; Tiểu Vương quốc Ả rập thống nhất đạt 2,53 tỷ USD...

Máy vi tính sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 20,2 tỷ USD, tăng 15,4%.

Dệt may đạt 19,9 tỷ USD, tăng 10,55% so với cùng kỳ 2018.

Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường nhập khẩu hàng dệt may lớn nhất từ Việt Nam với trị giá đạt 8,49 tỷ USD, tăng 10,1% so với cùng kỳ năm trước, và chiếm 46,1% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may của cả nước.

Các thị trường tiếp theo là Nhật Bản đã tiêu thụ 2,15 tỷ USD; thị trường EU đạt 2,47 tỷ USD; thị trường Hàn Quốc tiêu thụ 1,73 tỷ USD.

Trong 5 nhóm hàng xuất khẩu chục tỷ USD, 2 nhóm giày dép; máy móc thiết bị, dụng cụ, phụ tùng là những nhóm hàng mới so với cùng kỳ năm ngoái.

Cụ thể, hết 15/8, kim ngạch xuất khẩu giày dép cả nước đạt 11,12 tỷ USD, tăng gần 1,3 tỷ USD so với cùng kỳ 2018, tương đương tốc độ tăng trưởng gần 13%.

Liên quan đến thị trường xuất khẩu, cập nhật của Tổng cục Hải quan hết tháng 7 cho thấy, Mỹ và EU là 2 thị trường xuất khẩu lớn nhất của nhóm hàng này với tổng thị phần lên đến gần 65%.

10,5 tỷ USD là tổng kim ngạch xuất khẩu của nhóm hàng máy móc thiết bị, dụng cụ, phụ tùng, tăng 7,7% so với cùng kỳ.

Các thị trường xuất khẩu máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng trong 7 tháng đầu năm nay chủ yếu là Hoa Kỳ với 2,48 tỷ USD; EU đạt trị giá 1,43 tỷ USD; Nhật Bản với 1,09 tỷ USD; Hàn Quốc với 857 triệu USD...

Với tổng kim ngạch khoảng 92 tỷ USD, 5 nhóm hàng chủ lực chiếm đến 58,5% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước trong cùng thời điểm.

Tổng thu NSNN 8 tháng đầu năm 2019 của ngành Hải quan ước đạt 233.100 tỷ đồng, bằng 77,6% dự toán, bằng 73,88% chỉ tiêu phấn đấu, tăng 15,7% so với cùng kỳ năm 2018. Chỉ tính riêng số thu NSNN trong tháng 8 đạt 26.500 tỷ đồng, tuy nhiên phân tích cụ thể một số mặt hàng chính cho thấy, có những mặt hàng kim ngạch đã giảm, trong đó đặc biệt là mặt hàng xăng dầu NK và ô tô nguyên chiếc NK là những mặt hàng mang lại nguồn thu lớn.

