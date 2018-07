Bản tin Hình sự 18H: Tin mới vụ đánh bạc nghìn tỷ liên quan tướng Vĩnh

bắt quả tang Lê Mạnh Hùng (45 tuổi, trú thị trấn Hương Khê) đang tàng trữ 2 kg ma túy đá, ngụy trang trong hai gói trà khô trị giá hơn nửa tỷ đồng. Công an Hà Tĩnh đang tạm giữ Hùng để điều tra tội Tàng trữ trái phép chất ma túy. (Xem chi tiết) Hàng chục chiến sĩ công an Hà Tĩnh vừa đột nhập tầng 6 một khách sạn ở thị trấn Hương Khê (huyện Hương Khê),hơn nửa tỷ đồng. Công an Hà Tĩnh đang tạm giữ Hùng để điều tra tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.

trộm khoảng 90 lượng vàng nữ trang 18K và 200 triệu đồng, tổng trị giá gần 2 tỷ đồng. Công an huyện Trảng Bàng (Tây Ninh) đang trích xuất camera để điều tra, truy bắt nghi phạm gây án. (Xem chi tiết) Lợi dụng lúc rạng sáng, một thanh niên khoảng 30 tuổi chưa rõ danh tính đã đột nhập tiệm vàng tại chợ mới Trảng Bàng (thuộc khu phố Lộc An, thị trấn Trảng Bàng). Công an huyện Trảng Bàng (Tây Ninh) đang trích xuất camera để điều tra, truy bắt nghi phạm gây án.

Nguyễn Thế Anh (37 tuổi, trú TP Nam Định) đã đánh chị Phạm Thị Hằng (20 tuổi, quê Thái Bình) khiến nạn nhân bị đa chấn thương, tử vong ngay sau đó. Cảnh sát xác định, nạn nhân đang mang thai ba tháng. Công an TP Nam Định đang tạm giữ Thế Anh để làm rõ vụ án mạng trên. (Xem chi tiết) Xảy ra cãi vã với người tình lúc rạng sáng,. Cảnh sát xác định, nạn nhân đang mang thai ba tháng. Công an TP Nam Định đang tạm giữ Thế Anh để làm rõ vụ án mạng trên.

Các đối tượng chuyển giới trên thực hiện 13 vụ trộm tài sản bằng thủ đoạn lừa du khách mua dâm hoặc massage để ra tay. (Xem chi tiết)

Công an quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng) đã bắt khẩn cấp Nguyễn Hữu Chánh (24 tuổi), Đặng Hoàng Kiệt và Nguyễn Ngọc Thiện (cùng 28 tuổi, ngụ khách sạn ở phường An Hải Bắc) để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản.

công an thị xã Hương Trà (Thừa Thiên - Huế) phát hiện 22 con bạc cùng gia chủ đang say sưa cá độ bóng đá World Cup. Cơ quan chức năng thu 20 điện thoại, 20 xe gắn máy và trên 120 triệu đồng ngay tại sới bạc. (Xem chi tiết) Bất ngờ ập vào kiểm tra nhà của Nguyễn Hữu Nguyên (SN 1985, ngụ thôn Vân Cù, xã Hương Toàn),. Cơ quan chức năng thu 20 điện thoại, 20 xe gắn máy và trên 120 triệu đồng ngay tại sới bạc.

4 thanh niên đã truy đuổi chiếc xe tải tới địa phận xã Phú Cát (huyện Quốc Oai, TP Hà Nội) cầm theo hung khí đập phá ô tô và đe dọa những người có mặt trong xe. Vụ việc được tài xế quay clip tung lên mạng gây hoang mang dư luận. Công an huyện Quốc Oai đã triệu tập 4 đối tượng và cả bị hại để xác minh, làm rõ vụ việc. (Xem chi tiết) Được cho do va chạm giao thông,. Vụ việc được tài xế quay clip tung lên mạng gây hoang mang dư luận. Công an huyện Quốc Oai đã triệu tập 4 đối tượng và cả bị hại để xác minh, làm rõ vụ việc.

đại úy Nguyễn Hoàng Nhiên (công tác tại Công an TP Sóc Trăng) bị 2 chiếc ô tô mang biển số TP.HCM và Vũng Tàu bất ngờ ép xe vào lề đường, dùng súng bắn một phát đe dọa rồi cướp ô tô. Công an Sóc Trăng đã trích xuất camera phát hiện vụ việc nhưng gần 1 tháng điều tra vẫn chưa tìm được nghi can. (Xem chi tiết) Đang chạy xe Toyota Innova trên quốc lộ 1,. Công an Sóc Trăng đã trích xuất camera phát hiện vụ việc nhưng gần 1 tháng điều tra vẫn chưa tìm được nghi can.

ông trùm đội lốt đại gia Triệu Ký Voòng (SN 1969, trú phường Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn) cầm đầu. (Xem chi tiết) Công an tỉnh Lạng Sơn vừa bắt khẩn cấp Liễu Văn Cây (SN 1974) tại nhà riêng của y ở huyện Văn Lãng). Cây là mắt xích quan trọng trong đường dây nhập heroin từ miền Tây Nghệ An ra biên giới Lạng Sơn rồi vận chuyển sang Trung Quốc do

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã. Một nguồn tin cũng cho biết đang chờ ý kiến của Bộ Công an để lập tổ công tác phối hợp với lực lượng an ninh bên Singapore thu hồi số tiền 3,5 triệu USD của bị can Phan Sào Nam đang gửi bên Singapore.

Sơn Ngân