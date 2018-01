Bản tin Hình sự 18H: VKS luận tội ông Thăng và đồng phạm thế nào?

. 21 bị cáo còn lại trong vụ án bị đề nghị từ án treo đến cao nhất là tù chung thân như Trịnh Xuân Thanh. Theo công tố viên, dù một số bị cáo không thừa nhận hành vi song đủ căn cứ kết luận các bị cáo phạm tội Cố ý làm trái và Tham ô tài sản như cáo trạng truy tố. (Xem chi tiết) Nhận, Nguyễn Văn Dũng (33 tuổi, trú Thái Nguyên) đã bị cơ quan chức năng bắt giữ trên cao tốc thuộc xã Yên Phụ (Yên Phong, Bắc Ninh). VKSND Tối cao đã truy tố bị can Dũng về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy. (Xem chi tiết) Mâu thuẫn với bạn gái sau bữa cơm tối,. Vụ việc khiến nạn nhân nam tử vong tại chỗ còn cô gái bị bỏng rất nặng. Công an TP Ninh Bình đang điều tra nguyên nhân vụ việc. (Xem chi tiết) Trong đêm, Nguyễn Tiến Sỹ (22 tuổi) cùng Đinh Văn Ninh, Nguyễn Chí Toàn, Nguyễn Văn Dưỡng (đều 18 tuổi, ngụ huyện Đức Phổ). Công an huyện Mộ Đức (Quảng Ngãi) đang triệu tập nhóm thanh niên trên để điều tra, xử lý. (Xem chi tiết) Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Ninh đã. Ông này bị vợ tố cáo có quan hệ bất chính với cấp dưới, đập phá tài sản, hành hung bà vào đêm ngày 8/11/2017 khiến nạn nhân phải nhập viện. (Xem chi tiết) Đội QLTT số 2, Đội QLTT số 17, Chi cục QLTT Hà Nội đã tiến hành kiểm tra cây xăng tại số 9 Trần Hưng Đạo (Hoàn Kiếm, Hà Nội). Trước đóViện KSND Tối cao vừa ra cáo trạng truy tố 26 bị can về tội Trộm cắp tài sản và Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Trước đó, lợi dụng sơ hở trong việc quản lý trên đường vận chuyển và giao nhận xăng dầu của Cty TNHH MTV Nhiên liệu Hàng không Việt Nam,Công an TP Lạng Sơn vừa... Trước đó, cơ quan chức năng cũng bắt giữ "chân rết" của Huyền là Dương Quỳnh Anh (SN 1992, trú phường Đông Kinh), thu 1 gói ma túy tổng hợp. (Xem chi tiết)

