Bản tin Hình sự: 2 nữ nhân viên bị quản lý điều đi 'tiếp khách' trong khách sạn

Bị chủ nợ đòi hơn 700 triệu đồng,. Công an quận Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) đã bắt tạm giam Nguyễn Đức Thành về tội Trộm cắp tài sản.Ập vào một khách sạn trên đường Nguyễn Hữu Cầu (phường Tân Định, quận 1), Công an quận 1 (TP HCM) phát hiện hai cô gái đang bán dâm cho khách với giá 1 triệu đồng/lần/người.Công an tỉnh Tuyên Quang. Cảnh sát đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc của đối tượng Công; thu giữ nhiều tài liệu liên quan vụ việc.Quá nửa đêm,. Công an huyện Thọ Xuân (tỉnh Thanh Hóa) đã tiến hành khám nghiệm hiện trường và tử thi để xác minh nguyên nhân, điều tra vụ việc.Bất ngờ đột kích vào sòng bạc trong một căn nhà trên đường Bình Chuẩn 34 (thuộc phường Bình Chuẩn, TP Thuận An) do Nguyễn Chu Du (SN 1987) đứng ra tổ chức, Công an tỉnh Bình Dương phát hiện hàng chục đối tượng đang say sưa sát phạt nhau dưới hình thức xóc đĩa; bắt 16 người, thu khoảng 800 triệu đồng.Phát hiện bị vây bắt tại lán trại trong vườn điều thuộc huyện Long Thành,. Trinh sát cho biết phải đội mưa, bò trườn qua nhiều khu vực mới tiếp cận được lán trại tổ chức sòng bạc.Do không làm chủ được tốc độ,. Cú va chạm mạnh khiến xe ô tô rơi xuống sông Giăng, 5 nạn nhân tử vong sau đó.Kiểm tra cơ sở karaoke trên đường Trương Định (phường Tân Mai),. Để tránh bị công an kiểm tra phát hiện, chủ cơ sở này bố trí nhân viên canh gác, báo động.

Sơn Ngân