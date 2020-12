Bản tin Hình sự: 3 cô gái bán dâm với giá 18 triệu đồng/đêm

Nghe con mách đã đánh nhau với bạn cùng lớp,. Toàn bộ sự việc được camera giám sát của lớp học ghi lại. Công an TP Điện Biên Phủ (Điện Biên) đã triệu tập ông T.N.P. để làm rõ vụ việc.Bị chặn bắt khi đang vận chuyển 12.000 viên hồng phiến,. Sùng A Cáng khai, đã nhiều lần sang Lào mua ma túy về Việt Nam tiêu thụ, đối tượng luôn mang theo vũ khí nóng khi giao hàng và thuê rất nhiều đối tượng người dân tộc Mông làm cảnh giới.Sau khi. Công an huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) đang tạm giữ Bùi Quang Anh để điều tra nguyên nhân để xử lý vụ việc.Để thu tiền bảo kê, thu phí hoạt động các hàng quán trước cổng Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An,. Công an TP Vinh đã tiến hành bắt giữ nhóm đối tượng trên về hành vi Gây rối trật tự công cộng và Cưỡng đoạt tài sản.Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) vừavà mỗi người sẽ phải trả cho H.B.B. (29 tuổi) 1,5 triệu đồng tiền môi giới. Được biết, khi khách có như cầu, H.B.B sẽ tổ chức sex tour (2 ngày) với giá từ 15 đến 20 triệu đồng.Sau khi đặt camera quay lén được cảnh nóng của các cặp tình nhân trong khách sạn, nhà nghỉ, Lê Đức Hùng (30 tuổi, ngụ TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum) đã tiếp cận để tống tiền nạn nhân.Sang Trung Quốc để làm ăn và. Sau 7 năm trốn chạy, 2 đối tượng trên vừa bị công an Lạng Sơn phát hiện, bắt giữ.TAND TP Hà Nội tuyên phạt Vũ Thanh Hải (SN 1989, ở Hải Dương) án 10 năm tù và 12 đối tượng khác từ 15 tháng tù treo đến 8 năm tù cùng về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.. Nhóm này đã thực hiện 8 vụ việc, cưỡng đoạt 722 triệu đồng của CSGT tại Hà Nội.

Sơn Ngân