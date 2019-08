Bản tin Hình sự: 9X bị đánh đập, ép quỳ vì nghi quan hệ với 'hoa có chủ'

ông Đinh Công Đức (55 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) tức giận rút dao đâm Đinh Công Thành (63 tuổi) tử vong. Được biết, vào thời điểm trước khi xảy ra án mạng, cả 2 người đều thủ sẵn dao trong người. Công an TP.HCM đã tạm giữ ông Đức để điều tra về hành vi Giết người. (Xem chi tiết) Bị anh trai mắng vì không cho mượn sổ hộ khẩu để cầm cố lấy tiền làm ăn,. Được biết, vào thời điểm trước khi xảy ra án mạng, cả 2 người đều thủ sẵn dao trong người. Công an TP.HCM đã tạm giữ ông Đức để điều tra về hành vi Giết người.

bắt Tô Công Lý (35 tuổi), Phó TGĐ Cty TNHH Xây dựng-Thương mại-Du lịch Công Lý (Công ty Công Lý) để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Được biết, lực lượng chức năng cũng đã khám xét nơi ở và trụ sở hoạt động của Công ty tại số 127A Nguyễn Tất Thành (phường 8, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau). (Xem chi tiết) Cơ quan An ninh điều tra của Bộ Công an đã

công an quận 1 (TPHCM) phát hiện nhiều tiếp viên mặc 'mát mẻ' tiếp khách trong các phòng karaoke. Sau khi đưa nhiều người có biểu hiện sử dụng ma tuý về trụ sở làm việc, lực lượng chức năng xác định có 2 người dương tính với chất ma tuý. (Xem chi tiết) Bất ngờ 'đột kích' vào Công ty TNHH Nhà hàng Thiên Hương (trên đường Trần Quang Khải, phường Tân Định),

du khách người Pháp (SN 1982) có biểu hiện hoang tưởng định nhảy từ cửa sổ tầng 7 xuống để tự tử. Công an thị trấn Quang Minh (Mê Linh, Hà Nội) phối hợp với Đại sứ Pháp tại Việt Nam sau 8 giờ vận động đã thực hiện các biện pháp nghiệp vụ giải cứu thành công nạn nhân. (Xem chi tiết) Thuê phòng khách sạn tại thị trấn Quang Minh đợi làm thủ tục bay về nước,

Bùi Thúy Thu (39 tuổi, trú xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ) lừa con của bạn là 2 chị em sinh đôi 16 tuổi sang Trung Quốc để bỏ túi 5 triệu đồng/người. Cơ quan chức năng TP Cần Thơ đã khởi tố, tạm giam Thu về hành vi Mua bán người dưới 16 tuổi. (Xem chi tiết) Sau khi bán con gái cho một người đàn ông quen qua zalo để gả sang Trung Quốc và nhận 80 triệu đồng,

Nghi vợ quan hệ bất chính với chàng trai 26 tuổi nên. Công an Nha Trang (Khánh Hòa) đã tạm giữ 3 đối tượng trên về hành vi Bắt giữ người trái pháp luật.Công an xã Sông Khoai (thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh) đang tạm giữ Nguyễn Thành Luân (36 tuổi) để điều tra về hành vi Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.. Tại thời điểm bị hãm hiếp, nạn nhân hơn 12 tuổi, đang là học sinh trên địa bàn xã Sông Khoai.Công an TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) đã bắt Nguyễn Hồng Sơn (41 tuổi) và Nguyễn Đình Công (34 tuổi, cùng ngụ huyện Cư Mgar) và Bùi Đức Thành (29 tuổi, ngụ tại xã Hòa Thắng) để điều tra về hành vi Đánh bạc. Được biết,Sau 15 ngày được cho là "mất tích", Nguyễn Thị V.A. (SN 2003, trú xã Trung Nghĩa) được Công an huyện Yên Phong (Bắc Ninh) tìm thấy tại phường Tân Mai (quận Hoàng Mai, TP Hà Nội).. V.A. sau khi suýt bị lừa khi xin việc ở Vĩnh Phúc, hiện đang ở nhờ tại Hà Nội để tiếp tục tìm tìm việc.

Sơn Ngân